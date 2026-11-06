UŽIVO, PARTIZAN - MAKABI: Tako se igra! Crno-beli razbijaju Ponos Izraela

Košarkaši Partizana i Makabija igraju u Beogradskoj areni utakmicu 10. kola Evrolige (20.45). Dešavanja sa meča pratite na lajv blogu Večernjih novosti.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

PARTIZAN - MAKABI 74:60 (28:23, 22:12, 22:17, u toku 4. četvrtina)

UŽIVO:

ČETVRTA ČETVRTINA

33. minut - Partizan je više od tri minuta bio bez poena, a onda je Lamar Stivens ukrao loptu i zakucao je na drugoj strani - 74:58.

32. minut - Crno-beli bez poena u poslednjoj deonici. Serija gostiju 6:0 za 72:58.

TREĆA ČETVRTINA

30. minut - Kapiten za triii! Partizan ima +20 pred ulazak u poslednji kvartal. Ujedno i najveći plus na utakmici za crno-bele - 72:52.

29. minut - Trojka Vanje! Važan pogodak kapitena - 66:50. Tanasković siguran sa penala - 68:50.

28. minut - Još lakih poena Tajsa - 63:48. Stao je napad crno-belih u ovim trenucima, koš Kolsona na drugoj strani za 63:50.

26. minut - Na seriju gostiju 6:0, odgovara Pajola pogotkom za tri - 63:46.

25. minut - Četiri vezana poena Makabija sa slobodnih bacanja - 60:44.

24. minut - Tanasković polovičan sa penala - 57:40. Tompsoooon! Peta njegova trojka iz osam pokušaja, Partizan na +20 - 60:40

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

23. minut - Još poena gostiju sa penala, siguran Briset - 53:40. Konačno! Pogađa Rivs trojku, prvu iz četiri pokušaja - 56:40.

23. minut - Prvi poeni Makabija iz igre u nastavku, pogađa Klark za dva - 53:38.

22. minut - Prve poene u drugom poluvremenu postiže Robert Frenks. Pogodio je uz prekršaj, a bio je precizan i sa linije penala - 53:35. Briset polovičan sa linije za slobodna bacanja - 53:36.

21. minut - Luka Vildoza ostao je u svlačionici i očigledno je da se Argentinac povredio. Šta i u kojoj meri, biće poznato u nekom narednom periodu.

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Kraj prvog poluvremena! Odlična igra Partizana u prvih 20 minuta košarke i na veliki odmor odlaze sa velikih 15 poena plusa. Ističe se Lamar Stivens sa 10 poena, četiri skoka i dve fantastične blokade. Dvocifren je i Itan Tompson sa 13 poena i tri asistencije - 50:35.

19. minut - Muče se i večeras crno-beli sa linije penala, Tanasković je sada promašio oba.

Pogledajte prvu od dve sjajne blokade Lamara Stivensa večeras:

LAMAR STEVENS NOT IN HIS HOUSE 🛑 #MotorolaMagicMoment @Moto I @PartizanBC https://t.co/tzy0M9ksdr — EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2026

18. minut - Ošej Briset polovičan sa linije za slobodna bacanja, a na drugoj strani Frenks pravi faul u napadu. Ide trojka Danijela Tajsa, tajm-aut Penjaroja - 46:33.

17. minut - Rivs dva od dva sa penala, pa novi koš Lamara Stivensa - 46:29.

16. minut - Još jedna sjajna blokada Lamara Stivensa, a zatim i slobodna bacanja - 40:29. Još poena za Stivensa sa penala - 42:29.

15. minut - Volas pogađa drugu trojku na meču - 36:29. Na drugoj strani Tompson polovičan sa penala.

14. minut - Crno-beli ponovo na dvocifrenom plusu, pokupio je Rivs promašaj Stivensa i pogodio flouter za 36:26.

13. minut - Još jedan koš za reprezentativca Srbije, lepa asistencija Pajole za 34:26. Sjajna blokada Lamara Stivensa nad Sorkinom, zalepio je centra gostiju za tablu.

12. minut - Pogađa Tanasković na isteku napada sa poludistance, asistencija Karlik - 32:26.

11. minut - Precizan Tanasković sa penala na otvaranju drugog perioda - 30:23. Nova trojka gostiju, treća večeras, pogodio je po drugi put Kolson - 30:26.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Kolson pogađa za tri uz faul Marinkovića, promašio je dodatno slobodno bacanje - 28:21. Poeni Tajsa za kraj prvog perioda - 28:23. Imali su crno-beli u jednom trenutku 14 poena viška, ali je u nastavku usledio nalet gostiju, koji na prvu pauzu odlaze sa pet poena minusa.

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9. minut - Lepa akcija gostiju i laki poeni Tajsa - 25:18. Prekidaju domaći seriju Makabija, trojka Stivensa iz ugla - 28:18.

8. minut - Živnuo je Makabi, serija gostiju 9:2, pogodio je sada Hord za tri - 25:16. Na drugoj strani Rivs promašuje otvorenu trojku.

7. minut - Prvi poeni Jama Madara - 23:11. Na drugoj strani prvi kontakt sa loptom i koš Stivensa - 25:11. Još poena za Madara, bivšeg pleja Partizana - 25:13.

6. minut - Ideee! Treća trojka Itana Tompsona iz isto toliko pokušaja - 23:7. Seriju domaćih prekida Ošej Briset - 23:9.

5. minut - Još jedna trojka! Druga za Itana Tompsona, tajm-aut Oded Kataš. Crno-beli šutiraju 4/5 van linije 6,75. - 18:7. Sjajna odbrana, kontra, asistencija Karlika i polaganje Frenksa - 20:7.

4. minut - Rastrčao se Partizan, nova asistencija Džonsa i polaganje Pajole - 12:5. Na drugoj strani ponovo Lif - 12:7. Još jedan pogodak za tri crno-belih, cepa mrežicu Karlik - 15:7.

3. minut - Pas Karlika Džonsa i trojka Frenksa iz ugla. Kod ekipe Makabija se upisuje Ti Džej Lif, pogodio je za dva - 7:5. Ide još jedna trojka za Partizan, pogađa Tompson za 10:5.

2. minut - Prvi poeni Žoa Lovernja, jedinog pravog centra kojeg Penjaroja ima na raspolaganju - 4:3.

1. minut - Počela je utakmica u Areni! Prvi napad i poeni Valasa uz prekršaj. Na drugoj strani se upisuje Robert Frenks - 2:3

KRENI I SVE PRED SOBOM MELJI! Startna petorka crno-belih za utakmicu 10. kola Evrolige u Beogradskoj areni. 'Ajmo crno-beli!⚫️⚪️ https://t.co/yjkduRcEVL — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 6, 2026

UOČI UTAKMICE:

20.43 - Startne petorke:

Partizan: Džons, Pajola, Tompson, Frenks, Lovernj.

Makabi: Klark, Valas, Briset, Lif, Bejkot

20.35 - Pogledajte kako su navijači dočekali Đoana Penjaroju:

20.30 - SASTAVI:

PARTIZAN: Džons, Vildoza, Pajola, Tompson, Rivs, Lakić, Nakić, Marinković, Stivens, Frenks, Tanasković, Lovernj.

MAKABI TEL AVIV: Hord, Klark, Bejkot, Sorkin, Briset, Rejman, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson.

20.20 - Pored Hejsa, Đoan Penjaroja ne može da računa na usluge Tonjea Džekirija i Derika Vilisa. Ostali, kao i oporavljeni Vanja Marinković, su mu na raspolaganju.

20.15 - Sudijski trio: Mehdi Difala, Manul Atard, Kristijan Tajs.

20.10 - Crno-beli i definitivno bez Kevarijusa Hejsa večeras. Centar crno-belih ima problema sa povredom ramena, zbog čega neće moći da pomogne saigračima u predstojećem susretu.

20.00 - Dobro veče i dobrodošli na uživo tekstualni prenos utakmice desete runde elitnog takmičenja, gde ćemo zajedno pratiti okršaj srpskog i izraelskog predstavnika. Crno-beli u ovaj duel ulaze sa 12. mesta uz skor 4:5, dok je "ponos Izraela" 18. sa dve pobede i sedam poraza.

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