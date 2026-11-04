Miljenik "grobara" pojačao crveno-bele
Iskusni košarkaš Đorđe Gagić (35) novi je član beogradskog Radničkog sa Crvenog krsta.
Radnički je veoma loše započeo novu sezonu Košarkaške lige Srbije. Ekipa je u prvih pet kola doživela isto toliko poraza i trenutno zauzima poslednje mesto na tabeli, ali bi dolazak prekaljenog centra mogao da donese preko potrebno iskustvo i stabilnost.
Gagić, koji je svojevremeno bio standardni član Partizana pod vođstvom Duška Vujoševića, odlučio je da pomogne mladom timu. Osim doprinosa na terenu, očekuje se da preuzme i važnu mentorsku ulogu i pomogne mlađim saigračima da napreduju.
Nekadašnji reprezentativac Srbije dobro zna kako se osvajaju trofeji. U dresu crno-belih osvojio je ABA ligu, kao i po dva Kupa Radivoja Koraća i titule prvaka Košarkaške lige Srbije.
Tokom bogate karijere nastupao je za veliki broj klubova u regionu i širom sveta. Igrao je u Litvaniji i Francuskoj, ali i u Iranu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
U novu takmičarsku godinu ušao je kao slobodan igrač, a formu je održavao nastupima u domaćoj Letnjoj ligi, gde je imao priliku da igra uz brojne poznate košarkaše, među kojima su Boban Marjanović, Nemanja Nedović i Luka Mitrović.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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