Košarka

Miljenik "grobara" pojačao crveno-bele

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 11. 2026. u 19:11

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Iskusni košarkaš Đorđe Gagić (35) novi je član beogradskog Radničkog sa Crvenog krsta.

Миљеник гробара појачао црвено-беле

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Radnički je veoma loše započeo novu sezonu Košarkaške lige Srbije. Ekipa je u prvih pet kola doživela isto toliko poraza i trenutno zauzima poslednje mesto na tabeli, ali bi dolazak prekaljenog centra mogao da donese preko potrebno iskustvo i stabilnost.

Gagić, koji je svojevremeno bio standardni član Partizana pod vođstvom Duška Vujoševića, odlučio je da pomogne mladom timu. Osim doprinosa na terenu, očekuje se da preuzme i važnu mentorsku ulogu i pomogne mlađim saigračima da napreduju.

Nekadašnji reprezentativac Srbije dobro zna kako se osvajaju trofeji. U dresu crno-belih osvojio je ABA ligu, kao i po dva Kupa Radivoja Koraća i titule prvaka Košarkaške lige Srbije.

Tokom bogate karijere nastupao je za veliki broj klubova u regionu i širom sveta. Igrao je u Litvaniji i Francuskoj, ali i u Iranu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U novu takmičarsku godinu ušao je kao slobodan igrač, a formu je održavao nastupima u domaćoj Letnjoj ligi, gde je imao priliku da igra uz brojne poznate košarkaše, među kojima su Boban Marjanović, Nemanja Nedović i Luka Mitrović.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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