Zvezda među šest najboljih u Evropi, a Partizan? Evroliga objavila novi presek
Crveno-beli napredovali za tri pozicije, a crno-beli za jednu.
Crvena zvezda zauzima šesto mesto na novembarskoj "Power Rankings" listi Evrolige, dok je Partizan na 12. poziciji, pokazala je nova procena stručnjaka takmičenja, napravljena na osnovu učinka ekipa tokom oktobra.
Oba srpska predstavnika popravila su plasman u odnosu na prvo izdanje liste.
Crveno-beli su ostvarili najveći pomak, pošto su napredovali za tri pozicije i sada se nalaze među šest najbolje rangiranih timova. Partizan je zabeležio skok za jedno mesto i zauzima 12. poziciju.
Evroliga je u svom osvrtu izdvojila i nekoliko zanimljivih statističkih podataka.
Na primer, Crvena zvezda je tokom dosadašnjeg dela sezone koristila čak 13 različitih igrača u startnoj petorci, što je najviše u čitavom takmičenju. Nijedan košarkaš crveno-belih nije počeo više od šest utakmica.
Kada je reč o Partizanu, posebno je istaknuta statistika protivničkih ekipa.
Rivali crno-belih imaju najlošiji procenat uspešnosti sa linije slobodnih bacanja u Evroligi, pošto su pogodili svega 67,4 odsto pokušaja.
Novembarsko izdanje „Power Rankings“ liste objavljeno je na zvaničnom sajtu Evrolige, a kompletan presek može se pogledati na ovom linku.
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