Saša Đorđević otkrio zašto je dobro da stranac trenira Zvezdu i Partizan, a šta je tek rekao o Željku Obradović

ZA razliku od nekih drugih sportova im klubova u košarci nikada nije bilo zavisti, bar ne među legendama Partizana.

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Odnos između Aleksandra Đorđevića i Željka Obradovića je iz kluba se kasnije preneo i u reprezentaciju, godinama smo dominirali košarkom u Evropi. A i dan danas ove dve legende imaju fenomenalan odnos.

To je potvrdio i sadašnji trener Bahčešehira, koji je govorio za "Basketbolsfera" o raznim stvarima, a između ostalog je dobio pitanje i o odlasku Željka Obradovića iz Partizana. Rastanak se desio pre oko godinu dana i bila je to jedna od najstresnijih priča u evropskoj košarci.

- Što više pričaš ili više iznosiš svoje mišljenje, možeš na što veću minu da naletiš bespotrebno. U ovom trenutku, svi smo okrenuli drugi list i to je najbolje za sve. Željko Obradović je tamo gde zaslužuje da bude. Najbolji trener svih vremena. Ta se epizoda desila, završila se ružno i tačka. Mnogo znam i imam određeno mišljenje, ali nema potrebe - kazao je Saša Đorđević.

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On je inače govorio i o tome da ga je Obradović svojevremeno zvao da dođe da igra u Panatinaikos, ali da Đorđević nije mogao.

- Ja na njegova dva poziva kažem: "Željko, ja ne volim košarku u ovom trenutku. Jedna operacija, druga povreda. Kažem mu: Ne mogu, mrzim košarku". Bio bih licemer da dođem kod tebe i da uzmem taj ugovor, da igram. Uzeo bih ga zbog nečega zbog čega ne volim da igram, a to je novac. Nisam to ja.’Pokušao je da me uveri, ali je ukapirao. Zahvalio mi se na iskrenosti i odlučim da pauziram godinu dana. Žao mi je zbog našeg istorijskog odnosa i zbog značaja koji je Panathinaikos imao kao klub u to vreme. Verovatno bih i ja bio tu, možda i tu završio karijeru. Žao mi je zbog propuštene još jedne saradnje sa njim.

Govorio je Đorđević i o sadašnjim šefovima stručnog štaba beogradskih klubova. Crvena zvezda i Partizan sada imaju strane trenere. Svi domaći treneri prethodnih sezona nisu uspeli, a pritisak na njih bilo da se radi o Željku Obradoviću, Saši Obradoviću ili Dušku Ivanoviću bio je ogroman.

- Benetton, kada je bio najbolji, tražio je strane trenere. Zašto? Da se ne bi bavio lokalnim medijima i da ne bi razumeo šta mediji pričaju. Isto tako, da treneri Partizana i Crvene zvezde ne čitaju društvene mreže i šta se piše. To je jedna stvar. Druga stvar, dva odlična trenera. Moja dva velika prijatelja. Kao srpski trener, ne razmišljam o tome, niti sam ljubomoran. Želim im sve najbolje. Obojica zaslužuju jer su odlični stručnjaci - kazao je Đorđević.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.