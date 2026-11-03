Kakva dominacija Dončića: Luka blista, vodio Lejkerse do nove pobede u NBA ligi (VIDEO)

LUKA Dončić igra nestvarno od početka sezone u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP/Jayne-Kamin-Oncea

Slovenac je odigrao još jedan fantastičan meč. On je u trijumfu LA Lejkersa nad Majamijem (138:117) upisao novi dabl-dabl učinak - 42 poena i 13 asistencije, uz to je dodao i sedam skokova.

Ovo je peta utakmica zaredom u kojoj je postigao 35+ poena. Redom je davao protiv Majamija (42), Toronta (45), Golden Stejta (37), Portlanda (41), Jute (52).

Dončić je pokazao zašto je jedan od glavnih kandidata za MVP najjače lige na svetu. Ako nastavi ovako da igra nema sumnje da će biti ozbiljan konkurent.

Lejkersi su zaluženo trijumfovali, posebno su dobri bili u prvoj i trećoj četvrtini i to im je omogućilo da dođu do nove pobede.

Pored Slovenca dobru utakmicu za "jezeraše" odigrao je Ostin Rivs sa 27 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Janis Adetokumbo sa 30 poena i 12 skokova, pratio ga je Klej Tompson sa 19. Srpski reprezentativac Nikola Jović meč je završio sa dva poena i jednim skokom.

Los Anđeles Lejkersi su u Zapadnoj konferenciji na četvrtom mestu sa učinkom 6-2. Majami je na 10. mestu Istoka sa 2-5.

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