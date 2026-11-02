Košarka

Tek što je otišao, Parker šokirao navijače: "Možda se vratim..."!

С. С.

02. 11. 2026. u 17:20

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Amerikanac se dovodio u vezu sa Baskonijom.

Тек што је отишао, Паркер шокирао навијаче: Можда се вратим...!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Posle velike neizvesnosti i sage koja je trajala dugo, Partizan je nedavno ozvaničio kraj saradnje sa Džabarijem Parkerom.

Bivši igrač Barselone je u Humsku stigao kao pojačanje iz katalonskog giganta, ali će ga "grobari" pamtiti po tome što je bio najveći promašaj, od svih stranaca koji su oblačili crno-beli dres.

Deo karijere, kada ga je Partizan ustupio, Džabari je proveo u Huvetudu, iz kojeg se po isteku pozajmice vratio među crno-bele, a onda je usledio novi rastanak.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sada je Parker u intervjuu za "Sport Klub", ostavio otvorena vrata povratku u Badalonu, gde je prošle sezone u FIBA Ligi šampiona prosečno beležio 16 poena, 5,8 skokova i dve asistencije.

Prema pisanju katalonskog "Sporta", Huventud je voljan da ga vrati u svoje redove:

- Postoji mogućnost da se vratim u Huventud, ta vrata su uvek otvorena - iznenadio je Amerikanac.

Međutim, njegov povratak za sada ostaje samo jedna od solucija, jer je interesovanje za doskorašnjeg košarkaša crno-belih prva pokazala Baskonija, pa u Badaloni neće imati lak posao da nagovore Parkera da ostane i prihvati poziv, odnosno da odbije igranje u Evroligi.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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