Tek što je otišao, Parker šokirao navijače: "Možda se vratim..."!
Amerikanac se dovodio u vezu sa Baskonijom.
Posle velike neizvesnosti i sage koja je trajala dugo, Partizan je nedavno ozvaničio kraj saradnje sa Džabarijem Parkerom.
Bivši igrač Barselone je u Humsku stigao kao pojačanje iz katalonskog giganta, ali će ga "grobari" pamtiti po tome što je bio najveći promašaj, od svih stranaca koji su oblačili crno-beli dres.
Deo karijere, kada ga je Partizan ustupio, Džabari je proveo u Huvetudu, iz kojeg se po isteku pozajmice vratio među crno-bele, a onda je usledio novi rastanak.
Sada je Parker u intervjuu za "Sport Klub", ostavio otvorena vrata povratku u Badalonu, gde je prošle sezone u FIBA Ligi šampiona prosečno beležio 16 poena, 5,8 skokova i dve asistencije.
Prema pisanju katalonskog "Sporta", Huventud je voljan da ga vrati u svoje redove:
- Postoji mogućnost da se vratim u Huventud, ta vrata su uvek otvorena - iznenadio je Amerikanac.
Međutim, njegov povratak za sada ostaje samo jedna od solucija, jer je interesovanje za doskorašnjeg košarkaša crno-belih prva pokazala Baskonija, pa u Badaloni neće imati lak posao da nagovore Parkera da ostane i prihvati poziv, odnosno da odbije igranje u Evroligi.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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