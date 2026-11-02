Košarkaš Partizana priznaje: Bili smo šokirani kad smo to videli, mi smo ekipa za plej-of
Otkrio je Hejs neke stvari iz svlačionice crno-belih
Centar Partizana Kevarijus Hejs, bio je gost popularnog evroligaškog podkasta „URBONUS“ kod Donatasa Urbonasa.
Amerikanac je u izuzetno otvorenom razgovoru poslao jasnu poruku kritičarima, prisetio se brutalne defanzivne klinike protiv večitog rivala, ali i na duhovit način prokomentarisao svoje evroligaške rivale.
Pre početka sezone, većina vodećih evropskih medija (uključujući Basketnjuz i Eurohups) svrstala je Partizan na razočaravajuće 14. ili 15. mesto po snazi. Za crno-bele to je bio signal za uzbunu, ali i ogroman motiv. Na pitanje voditelja kako je svlačionica Partizana reagovala na predviđanja stručnjaka, Hejz nije skrivao da ih je to pogodilo:
- Bilo je pomalo šokantno! U fazonu si: 'Čoveče, pa mi smo mnogo bolji nego što većina ljudi misli!' Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Neki timovi su doveli zvučna NBA imena, Panatinaikos i Olimpijakos imaju krcate rostere, Real Madrid takođe... Jasno je zašto su nas na papiru stavili niže. Ali kada smo počeli pripreme i utakmice, odmah sam video naš potencijal. Imamo momke koji igraju da pobeđuju. Definitivno smo ekipa za plej-of - poručio je snažni centar.
Jedan od najupečatljivijih delova razgovora bio je osvrt na večiti derbi protiv Crvene zvezde. Voditelj Donatas Urbonas bio je fasciniran izdanjem Partizana na tom meču:
- Gledao sam vas protiv Zvezde, naročito onih prvih pet minuta prve četvrtine. Bukvalno sam pomislio: uzmite ovaj snimak, odnesite ga u svaku košarkašku školu i puštajte deci! To je bila čista košarkaška klinika - konstatovao je Urbonas.
Hejz se nadovezao objašnjavajući mentalitet ekipe Đoana Penjaroje.
- Mi slavimo svaku dobru odbranu! Svi danas gledaju samo poene i ko je koliko ubacio, ali ja doprinosim stvarima koje se ne vide uvek u statistici. Kada vidiš da tvoji bekovi vrše takav pritisak, kada ti ne daju da dišeš... Protivnički plejmejker se ni sekunde ne oseća prijatno! Iz te 'rudarske' odbrane dobiješ energiju za napad, a nema lepšeg osećaja nego kad ukradeš loptu pa zakucaš u kontri. Jedini težak deo je raditi to svih 40 minuta - nasmejao se Hejs.
Tokom podkasta birala se i idealna „najpotcenjenija petorka Evrolige“, a Hejs je bez oklevanja na poziciju organizatora igre stavio Alesandra Pajolu:
- Taj čovek je neverovatan! Na jednoj utakmici je imao šest ukradenih lopti. Sedim na klupi sa Olmanom i gledamo u neverici: 'Kako ovo radi?!' Uvek je tu, uvek ti izbije loptu. Čak i kad misliš da si ga prošao, moraš da gledaš preko ramena. To ti ubija svaku agresivnost u napadu - istakao je as Partizana, koji je na poziciju četvorke stavio Semija Odželeja iz Crvene zvezde.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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