Košarkaš Partizana priznaje: Bili smo šokirani kad smo to videli, mi smo ekipa za plej-of

Otkrio je Hejs neke stvari iz svlačionice crno-belih

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Centar Partizana Kevarijus Hejs, bio je gost popularnog evroligaškog podkasta „URBONUS“ kod Donatasa Urbonasa.

Amerikanac je u izuzetno otvorenom razgovoru poslao jasnu poruku kritičarima, prisetio se brutalne defanzivne klinike protiv večitog rivala, ali i na duhovit način prokomentarisao svoje evroligaške rivale.

Pre početka sezone, većina vodećih evropskih medija (uključujući Basketnjuz i Eurohups) svrstala je Partizan na razočaravajuće 14. ili 15. mesto po snazi. Za crno-bele to je bio signal za uzbunu, ali i ogroman motiv. Na pitanje voditelja kako je svlačionica Partizana reagovala na predviđanja stručnjaka, Hejz nije skrivao da ih je to pogodilo:

- Bilo je pomalo šokantno! U fazonu si: 'Čoveče, pa mi smo mnogo bolji nego što većina ljudi misli!' Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Neki timovi su doveli zvučna NBA imena, Panatinaikos i Olimpijakos imaju krcate rostere, Real Madrid takođe... Jasno je zašto su nas na papiru stavili niže. Ali kada smo počeli pripreme i utakmice, odmah sam video naš potencijal. Imamo momke koji igraju da pobeđuju. Definitivno smo ekipa za plej-of - poručio je snažni centar.

Jedan od najupečatljivijih delova razgovora bio je osvrt na večiti derbi protiv Crvene zvezde. Voditelj Donatas Urbonas bio je fasciniran izdanjem Partizana na tom meču:

- Gledao sam vas protiv Zvezde, naročito onih prvih pet minuta prve četvrtine. Bukvalno sam pomislio: uzmite ovaj snimak, odnesite ga u svaku košarkašku školu i puštajte deci! To je bila čista košarkaška klinika - konstatovao je Urbonas.

Hejz se nadovezao objašnjavajući mentalitet ekipe Đoana Penjaroje.

- Mi slavimo svaku dobru odbranu! Svi danas gledaju samo poene i ko je koliko ubacio, ali ja doprinosim stvarima koje se ne vide uvek u statistici. Kada vidiš da tvoji bekovi vrše takav pritisak, kada ti ne daju da dišeš... Protivnički plejmejker se ni sekunde ne oseća prijatno! Iz te 'rudarske' odbrane dobiješ energiju za napad, a nema lepšeg osećaja nego kad ukradeš loptu pa zakucaš u kontri. Jedini težak deo je raditi to svih 40 minuta - nasmejao se Hejs.

Tokom podkasta birala se i idealna „najpotcenjenija petorka Evrolige“, a Hejs je bez oklevanja na poziciju organizatora igre stavio Alesandra Pajolu:

- Taj čovek je neverovatan! Na jednoj utakmici je imao šest ukradenih lopti. Sedim na klupi sa Olmanom i gledamo u neverici: 'Kako ovo radi?!' Uvek je tu, uvek ti izbije loptu. Čak i kad misliš da si ga prošao, moraš da gledaš preko ramena. To ti ubija svaku agresivnost u napadu - istakao je as Partizana, koji je na poziciju četvorke stavio Semija Odželeja iz Crvene zvezde.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.