"Ako Zvezda pokuca, vratio bih se"! Bivši miljenik Delija oduševio sve navijače!

Nije se u pravom svetlu pokazao na Malom Kalemegdanu.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Proveo je dobar deo svoje karijere Ajzea Kenan u Crvenoj zvezdi, ali nije Amerikanac ostavio onakav utisak kako su od njega to očekivali navijači.

Istina, teška povreda ga je omela u tome, ali se nekadašnji igrač Olimpijakosa ne libi da prizna kako bi se vratio na Mali Kalemegdan.

Iznenadila ga je, u intervjuu za "Meridian sport", odluka Nikole Kalinića da uplovi u trenerske vode, ali ako bi se njegov nekadašnji saborac vratio igranju, odmah bi se stavio na raspolaganje Ibonu Navaru. Naravno, ukoliko bi to Zvezda želela:

- Želiš da igraš tamo gde te hoće. Ako bismo mogli ponovo da se okupimo… Bez pritiska. Ako Zvezda pokuca na moja vrata, uvek će joj biti otvorena. Ipak ima posebno mesto u mom srcu. A tu je i osećaj da im dugujem jednu godinu. - rekao je Kenan i dodao:

- Iz jednog ugla, mnogo je iznenadio i mene, ali iz drugog – nije. Mi smo sada stariji igrači. O tome smo nas dvojica mnogo razgovarali. Nisam verovao da će odmah da se povuče, ali video sam da je umoran. Hteo je nešto drugačije. Nešto što ne traži toliko energije koliko tako nešto zahteva profesionalni sportista. Ali, ko zna. On je ’lud’, ne bi me iznenadilo da odluči da se vrati - istakao je Kenan.

Nije zaboravio večite derbije i okršaje protiv Partizana. Poslednji je odigran pre nedelju dana, a dobili su ga crno-beli:

- Pamtim atmosferu. Navijače, muziku, vatru, buku, povike… I saobraćaj! Kad ideš do Arene, jasno vidiš kada se igra derbi, a kada neka normalna utakmica. U saobraćaju su ljudi napeti. Istrčati na teren Arene u tim utakmicama je nešto posebno. Lepo je kada igraš kao domaćin, ali ja sam lud, uvek sam volim u gostima. To mi daje još vatre, oseća se bogata istorija srpske košarke…

Prisetio se i najlepše uspomene sa duela najtrofejnijih srpskih klubova:

- Kada pobediš! - uz osmeh veli Ajzeja i nastavlja:

- Koliko si samo uzbuđen zbog te pobede. Najviše mi se svideo Kup u Nišu, više nego sve utakmice u Areni. Na dve različite strane navijači Partizana i Zvezde. To je bilo uzbudljivo. Igrao sam grčke derbije sa Olimpijakosom, ali tamo nikad nisu bili navijači oba tima u dvorani. Kup je zato najbolji deo tog rivaliteta - zaključio je Ajzea Kenan.

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