Navaro oduševio i izazvao igrače Zvezde: "Onaj ko postigne 100. poen, mora da..."
Bilo je dobro, a ove nedelja uoči meča protiv Olimpijakosa poslužila nam je praktično kao trening, ističe španski stručnjak.
Košarkaši Crvene zvezde savladali su u "Pioniru" ekipu Širokog Brijega u utakmici šestog kola ABA lige - 100:82.
Posle meča javnosti se obratio trener crveno-belih Ibon Navaro.
- Čestitam timu na pobedi. Bio je ovo meč koji smo hteli da odigramo na određeni način, protiv veoma dobre defanzivne ekipe. Ograničili su nam kreaciju kroz dribling, kao i broj asistencija. Reč je o najboljoj odbrani u takmičenju, pa smo morali više da 'delimo' loptu. Broja od 28 asistencija je dobra, uprkos tome što smo imali 16 izgubljenih lopti - rekao je Navaro i dodao:
- Moramo da unapredimo kontrolu defanzivnog skoka, ali mislim da je urađen dobar posao. Neki igrači su uhvatili ritam za naredne izazove. Hvala navijačima koji su došli da nas podrže i još jednom čestitke ekipi na trijumfu.
Odigrali su izabranici Ibona Navara još jedno odličnu utakmicu u nizu, nastavili sjajnu seriju i u odličnoj formi idu na megdan Olimpijakosu u Pireju. Duel 10. kola Evrolige na programu je u 6. novembra od 20.15.
- Svi žele da se dokažu i izbore mesto u timu za naredne susrete. Bilo je dobro, a ove nedelja uoči meča protiv Olimpijakosa poslužila nam je praktično kao trening u kom su igrači mogli da pokažu šta umeju.
Za kraj, otkrio je Španac da unutar tima postoji neka vrsta opklade kada se postigne stoti poen na meču.
- Kvalitet šuteva se popravlja, a dogovor je da onaj ko postigne stoti poen plati picu. Doduše, još uvek nije niko platio.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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