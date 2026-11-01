Olimpijakos spreman za Zvezdu: Crveno-beli ubedljivi u prvenstvu Grčke!
KOŠARKAŠI Olimpijakosa u dobrom raspoloženju dočekuju Crvenu zvezdu u Evroligi. Grčki crveno-beli su u 5. kolu tamošnjeg prvenstva savladali Peristeri sa 91:62 (25:18, 23:12, 28:12, 15:20).
Izabranici Jorgosa Barcokasa su ovaj meč rešili već u prvom poluvremenu posle kog su imali velikih 18 poena prednosti - 48:30.
Nastavili su sa sjajnom igrom i u drugom delu susreta. Razlika je konstantno rasla, a ujednom momentu bilo je i +37 - 71:34. Ipak, gosti su do kraja duela koliko toliko uspeli da ublaže poraz.
Najefikasniji kod pobednika bio je Saša Vezenkov koji je postigao 21 poen. Omiros Necipoglu je brojao do 16. Srpski reprezentativac Nikola Milutinov meč je okončao sa četiri poena i tri skoka. Na drugoj strani najbolji je bio Konstantinos Papadakis sa 12, dok je Manos Čacidakis stao na 10.
Crvena zvezda je takođe pobedila prvenstveni duel, u ABA ligi je savladala Široki (100:82), pa puna samopouzdanja stiže u Atinu.
Duel crveno-belih igraće se u petak od 20.15 u glavnom gradu Grčke. Olimpijakos je zbog renoviranja svoje dvorane domaćin u hali AEK-a.
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