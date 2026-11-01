Prva projekcija za završnicu Evrolige: Superkompjuter o šansama Zvezde i Partizana
Evo kakve su šanse crveno i crno-belih u Evroligi.
Sajt za napredne simulacije "Figurei8iht"izneo je prve predikcije. Naime, preognoza kaže da crveno-beli imaju 56 odsto šanse da završe u top šest, odnosno 35 odsto među četiri. Takođe, simulacija postavlja ekipu sa Malog Kalemegdana na peto mesto, koje direktno vodi u plej-of.
S druge strane, Partizan vide na 11. mestu, odnosno prvo ispod crte plej-ina, te navijači crno-belih ne mogu da budu preterano srećni zbog toga.
Ipak, mnogo je bitniji teren nego "napredne simulacije" pa tako ovo ne treba sve ovo uzimati zdravo za gotovo.
Olimpijakos i Real Madrid će, prema projekciji biti dva najbolja tima, ispred Panatinaikosa i Valensije.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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