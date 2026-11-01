Prva projekcija za završnicu Evrolige: Superkompjuter o šansama Zvezde i Partizana

Evo kakve su šanse crveno i crno-belih u Evroligi.

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Sajt za napredne simulacije "Figurei8iht"izneo je prve predikcije. Naime, preognoza kaže da crveno-beli imaju 56 odsto šanse da završe u top šest, odnosno 35 odsto među četiri. Takođe, simulacija postavlja ekipu sa Malog Kalemegdana na peto mesto, koje direktno vodi u plej-of.

S druge strane, Partizan vide na 11. mestu, odnosno prvo ispod crte plej-ina, te navijači crno-belih ne mogu da budu preterano srećni zbog toga.

📊 Your favorite series is back! The first EuroLeague playoff simulations of the season, Round 9 (as of October 31, 2026) Early days, but the top 10 already looks clear: Zalgiris (10th) sits at 77%, while Partizan (11th) drops to 41% 🔴 Olympiacos & ⚪ Real Madrid lead at 26 xWins 🔥 Spots 3–10 within 1 win 10k sims | Elo + Team Advanced Net Ratings, model by @GNBasketIntel #EuroLeague #EveryGameMatters #OlympiacosBC #paobcaktor #RealMadrid — Figurei8ht (@Figurei8ht) October 31, 2026

Ipak, mnogo je bitniji teren nego "napredne simulacije" pa tako ovo ne treba sve ovo uzimati zdravo za gotovo.

Olimpijakos i Real Madrid će, prema projekciji biti dva najbolja tima, ispred Panatinaikosa i Valensije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.