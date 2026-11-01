Košarka

Prva projekcija za završnicu Evrolige: Superkompjuter o šansama Zvezde i Partizana

Ф.М.

01. 11. 2026. u 08:53

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Evo kakve su šanse crveno i crno-belih u Evroligi.

Прва пројекција за завршницу Евролиге: Суперкомпјутер о шансама Звезде и Партизана

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sajt za napredne simulacije "Figurei8iht"izneo je prve predikcije. Naime, preognoza kaže da crveno-beli imaju 56 odsto šanse da završe u top šest, odnosno 35 odsto među četiri. Takođe, simulacija postavlja ekipu sa Malog Kalemegdana na peto mesto, koje direktno vodi u plej-of. 

S druge strane, Partizan vide na 11. mestu, odnosno prvo ispod crte plej-ina, te navijači crno-belih ne mogu da budu preterano srećni zbog toga.

Ipak, mnogo je bitniji teren nego "napredne simulacije" pa tako ovo ne treba sve ovo uzimati zdravo za gotovo.

Olimpijakos i Real Madrid će, prema projekciji biti dva najbolja tima, ispred Panatinaikosa i Valensije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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