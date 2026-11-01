Košarka

Nikola Jokić gleda i ne veruje! Janis Adetokumbo šokirao sve(t) izjavom

Filip Milošević

01. 11. 2026. u 08:26 >> 08:27

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Janis Adetokumbo je izjavio da sebe smatra najboljim „dvosmernim” košarkašem svoje ere.

Никола Јокић гледа и не верује! Јанис Адетокумбо шокирао све(т) изјавом

Foto: Patrick McDermott / Getty images / Profimedia

Kada su reprezentativca Grčke podsetili da je jedan od samo trojice igrača koji su u istoj sezoni osvojili nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) i najboljeg defanzivca godine, samouvereno je istakao svoje mesto među najvećima.

- U mojoj eri, najbolji sam „dvosmerni“ igrač (odbrana i napad, na oba kraja terena). Mogu to da dokažem. Najbolji ofanzivac – MVP. Najbolji i u odbrani. Najbolji defanzivac godine - rekao je Janis.

Pored Adetokumba, Majkl Džordan i Hakim Olajdžuvan su jedini košarkaši u istoriji lige koji su tokom karijere osvojili MVP nagradu, priznanje za najboljeg defanzivca i nagradu za najkorisnijeg igrača finala.

Adetokumbo je dvostruki MVP lige, a priznanje za najboljeg defanzivca dobio je 2020. godine.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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