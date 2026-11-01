Nikola Jokić gleda i ne veruje! Janis Adetokumbo šokirao sve(t) izjavom

Janis Adetokumbo je izjavio da sebe smatra najboljim „dvosmernim” košarkašem svoje ere.

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Kada su reprezentativca Grčke podsetili da je jedan od samo trojice igrača koji su u istoj sezoni osvojili nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) i najboljeg defanzivca godine, samouvereno je istakao svoje mesto među najvećima.

- U mojoj eri, najbolji sam „dvosmerni“ igrač (odbrana i napad, na oba kraja terena). Mogu to da dokažem. Najbolji ofanzivac – MVP. Najbolji i u odbrani. Najbolji defanzivac godine - rekao je Janis.

Giannis Antetokounmpo says he is the best two way player of his era: “In my era, best two way player. I can prove it. Best defensive player, and MVP.” (h/t @TheHeatCentral ) https://t.co/s633ozY8wt — NBACentral (@TheDunkCentral) October 30, 2026

Pored Adetokumba, Majkl Džordan i Hakim Olajdžuvan su jedini košarkaši u istoriji lige koji su tokom karijere osvojili MVP nagradu, priznanje za najboljeg defanzivca i nagradu za najkorisnijeg igrača finala.

Adetokumbo je dvostruki MVP lige, a priznanje za najboljeg defanzivca dobio je 2020. godine.

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