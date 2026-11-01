Nikola Jokić gleda i ne veruje! Janis Adetokumbo šokirao sve(t) izjavom
Janis Adetokumbo je izjavio da sebe smatra najboljim „dvosmernim” košarkašem svoje ere.
Kada su reprezentativca Grčke podsetili da je jedan od samo trojice igrača koji su u istoj sezoni osvojili nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) i najboljeg defanzivca godine, samouvereno je istakao svoje mesto među najvećima.
- U mojoj eri, najbolji sam „dvosmerni“ igrač (odbrana i napad, na oba kraja terena). Mogu to da dokažem. Najbolji ofanzivac – MVP. Najbolji i u odbrani. Najbolji defanzivac godine - rekao je Janis.
Pored Adetokumba, Majkl Džordan i Hakim Olajdžuvan su jedini košarkaši u istoriji lige koji su tokom karijere osvojili MVP nagradu, priznanje za najboljeg defanzivca i nagradu za najkorisnijeg igrača finala.
Adetokumbo je dvostruki MVP lige, a priznanje za najboljeg defanzivca dobio je 2020. godine.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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