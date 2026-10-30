PRILIKA ZA POPRAVNI: Sloga sutra u Kraljevu dočekuje Hercegovac

Posle tesnog poraza od Čačka 94 u prošlom kolu, košarkaši Sloge imaće priliku da pred svojim navijačima poprave utisak iz komšijskog derbija i vrate se na pobednički kolosek.

G.Šljivić

U okviru petog kola Košarkaške lige Srbije, Kraljevčani će sutra (19.30), na parketu nove Hale sportova kraj Ibra ugostiti ekipu Hercegovca iz Gajdobre.

Kraljevački „beli“ su u dosadašnjem delu prvenstva ostvarili dve pobede i pretrpeli dva poraza, dok su gosti zabeležili jedan trijumf uz tri neuspeha. Sutrašnji rivali su odigrali samo dva zvanična međusobna susreta, oba u prošloj sezoni, a zanimljivo je da su i Sloga i Hercegovac slavili pred svojim navijačima.

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