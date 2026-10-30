KRALJEVČANKE DOČEKUJU VOJVODINU: Ovog vikenda 7. kolo Prve ženske lige Srbije za košarkašice
Utakmicama sedmog kola ovog vikenda nastavlja se prvenstvena trka za bodove u nacionalnom šampionatu za košarkašice.
Uz beogradski večiti derbi, jedan od zanimljivijih duela biće odigran u nedelju (18.00), u staroj hali sportova na Ibarskom keju, gde će košarkašice Kraljeva ugostiti ekipu novosadske Vojvodine.
Kraljevačke „malene“ su posle šest odigranih utakmica ostvarile tri pobede i tri poraza, dok Novosađanke imaju pet trijumfa i samo jedan neuspeh. U dosadašnjih 12 zvaničnih, međusobnih duela, Kraljevčanke su slavile osam puta, dok su košarkašice Vojvodine zabeležile četiri pobede.
Parovi 7. kola: Mega Superbet–Duga, Nibak–Spartak, Partizan 1953-Crvena zvezda, Student–Novosadska ŽKA, Kraljevo-Vojvodina 021 i Ras–Korać Akademija 011.
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