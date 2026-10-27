Miljenik Grobara obradovao Delije! Zvezdaši su ovo želeli da čuju!

Košarkaši Barselone savladali su Bajern u Minhenu rezultatom 88:84 u 8. kolu Evrolige.

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Poraz tima iz Minhena došao je pred gostovanje Crvenoj zvezdi, koja je večeras deklasirala Makabi Tel Aviv pred svojim navijačima u Beogradskoj areni.

S druge strane, daleko neizvesniji meč gledali smo u Sap Gardenu, gde nijedna ekipa tokom cele utakmice nije uspela da ostvari dvocifrenu prednost.

Rivali su se smenjivali u vođstvu, a zahvaljujći sjajnoj partiji Kevina Pantera, gosti su uspeli na kraju da trijumfuju. Nekadašnji kapiten Partizana ubacio je 23 poena, uz šut za tri 3/7. Ispratili su ga Martin i Džoš Nibo sa po 12 poena, dok je Robinson dodao 11.

Victòria treballadíssima a Múnic 😤 https://t.co/saRWr8otNu — Barça Basket (@FCBbasket) October 27, 2026

U poraženom timu, prednjačili su Noris i Jokubaitis sa po 17 poena, tri manje ubacio je Andreas Obst, ali ni to nije pomoglo Bavarcima da izbegnu poraz, uoči dolaska u Beograd.

Bivši selektor Srbije i nekadašnji trener Bavaraca, Svetislav Pešić, gledao je poraz domaće ekipe protiv Katalonaca, koja je sada na skoru 2-6 i zauzima 16. mesto.

Here to watch his two former teams... Legendary head coach Svetislav Pešić in the @SAPGarden tonight for @FCBBasketball vs @FCBbasket https://t.co/ziSbHxuvja — EuroLeague (@EuroLeague) October 27, 2026

Nasuprot njima, Barselona je upisala peti trijumf i nalazi se na sedmoj poziciji sa bilansom 5-3.

Panatinaikos je teškom mukom izašao na kraj sa Olimpijom iz Milana, ali na kraju slavio rezultatom 80:75.

U timu najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića istakli su se Kednrik Nan sa 20 poena i bivši centar Partizana, Matijas Lesor koji je ubacio 13 koševa.

Kod Armanija, Hol je bio najefikasniji sa 15 poena, dok je srpski reprezentativac Marko Gudurić za šest minuta u igri postigao tri poena.

Real je deklasirao Baskoniju u Vitoriji i revanširao se za izgubljen Kup Kralja, početkom godine, od istog rivala. Madriđane je do trijumfa vodio Teo Maledon sa 24 poena, Luvavu-Kabaro je dao 14, a Jantunen i Džons su dodali po 13 koševa.

Kod Baskonije, Loson i Simons su ubacili po 17 poena.

EVROLIGA - 8. KOLO

Utorak

Dubai - Pariz 93:99

/Roden 20 - Bejkon 24/

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78

/Karter 24 - Klark 19/

Bajern Minhen - Barselona 84:88

/Jakubaitis 17 - Panter 23/

Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75



Valensija - Fenerbahče 86:78

/Šorts 23 - Boldvin 19/

Baskonija - Real Madrid 86:104

/Loson 17, Simons 17 - Maledon 24/

Sreda

Bešiktaš - Olimpijakos 18.30

Hapoel Tel Aviv - Efes 19.00

Asvel - Partizan 20.00

Virtus - Žalgiris 20.30

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