Miljenik Grobara obradovao Delije! Zvezdaši su ovo želeli da čuju!

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Košarkaši Barselone savladali su Bajern u Minhenu rezultatom 88:84 u 8. kolu Evrolige.
Poraz tima iz Minhena došao je pred gostovanje Crvenoj zvezdi, koja je večeras deklasirala Makabi Tel Aviv pred svojim navijačima u Beogradskoj areni.
S druge strane, daleko neizvesniji meč gledali smo u Sap Gardenu, gde nijedna ekipa tokom cele utakmice nije uspela da ostvari dvocifrenu prednost.
Rivali su se smenjivali u vođstvu, a zahvaljujći sjajnoj partiji Kevina Pantera, gosti su uspeli na kraju da trijumfuju. Nekadašnji kapiten Partizana ubacio je 23 poena, uz šut za tri 3/7. Ispratili su ga Martin i Džoš Nibo sa po 12 poena, dok je Robinson dodao 11.
U poraženom timu, prednjačili su Noris i Jokubaitis sa po 17 poena, tri manje ubacio je Andreas Obst, ali ni to nije pomoglo Bavarcima da izbegnu poraz, uoči dolaska u Beograd.
Bivši selektor Srbije i nekadašnji trener Bavaraca, Svetislav Pešić, gledao je poraz domaće ekipe protiv Katalonaca, koja je sada na skoru 2-6 i zauzima 16. mesto.
Nasuprot njima, Barselona je upisala peti trijumf i nalazi se na sedmoj poziciji sa bilansom 5-3.
Panatinaikos je teškom mukom izašao na kraj sa Olimpijom iz Milana, ali na kraju slavio rezultatom 80:75.
U timu najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića istakli su se Kednrik Nan sa 20 poena i bivši centar Partizana, Matijas Lesor koji je ubacio 13 koševa.
Kod Armanija, Hol je bio najefikasniji sa 15 poena, dok je srpski reprezentativac Marko Gudurić za šest minuta u igri postigao tri poena.
Real je deklasirao Baskoniju u Vitoriji i revanširao se za izgubljen Kup Kralja, početkom godine, od istog rivala. Madriđane je do trijumfa vodio Teo Maledon sa 24 poena, Luvavu-Kabaro je dao 14, a Jantunen i Džons su dodali po 13 koševa.
Kod Baskonije, Loson i Simons su ubacili po 17 poena.
EVROLIGA - 8. KOLO
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Roden 20 - Bejkon 24/
Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
/Karter 24 - Klark 19/
Bajern Minhen - Barselona 84:88
/Jakubaitis 17 - Panter 23/
Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75
Valensija - Fenerbahče 86:78
/Šorts 23 - Boldvin 19/
Baskonija - Real Madrid 86:104
/Loson 17, Simons 17 - Maledon 24/
Sreda
Bešiktaš - Olimpijakos 18.30
Hapoel Tel Aviv - Efes 19.00
Asvel - Partizan 20.00
Virtus - Žalgiris 20.30
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