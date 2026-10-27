Karter i Batler otkrili šta je bilo ključno za Zvezdin trijumf nad Makabije (VIDEO)

Amerikanci prezadovoljni posle duela sa Izraelcima.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Crvene zvezde podigli su se posle poraza u večitom derbiju od Partizana (85:82) i u 8. kolu Evrolige demolirali Makabi sa 100:78 (34:15, 21:15, 23:25, 22:23). Uz veliku podršku publike u Areni, crveno-beli su zahvaljujući fantastičnom prvom poluvremenu slomili otpor ekipe iz Tel Aviva. Pogodio je domaćin čak deset trojki iz 17 pokušaja za samo 20 minuta igre, čime je trasirao put ka pobedi i sada je na učinku 5-3 u elitnom takmičenju.

Blistao je ovog puta Tajson Karter (28), koji je u prve dve četvrtine čak pet puta bio precizan van linije 6,75 metara. Američki plejmejker je podsetio na odlične partije koje je nekada pružao u dresu španske Unikahe, a utakmicu je završio sa 24 poena, pet skokova, tri asistencije i jednom ukradenom loptom, za indeks 26.

- Fokusirali smo se da od prvog minuta jako uđemo u meč, jer nam je to u nekim prethodnim utakmicama nedostajalo. Plan je bio da odigramo čvrsto, agresivno, pogotovo u odbrani i da budemo koncentrisani svih 40 minuta. Uspeli smo u tome, što pokazuje rezultat i zbog toga sam jako srećan. Kad igramo zajedno, ovaj tim može sve. Iza nas je teška nedelja, izgubili smo derbi, celog vikenda smo razmišljali o tome. Uspeli smo da se podignemo i to je najbitnije - rekao je Karter.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

S druge strane, odličan je bio i bek Džered Batler (26) sa 21 poenom, uz 60 posto šuta za dva i tri poena.

- Osećaj je sjajan, ovo je pravi način da se vratimo u pobednički ritam. Ovo je, pre svega, timski uspeh i odlična uvertira u duplo kolo. Igrali smo sa puno samopouzdanja, imamo poverenje jedni u druge, ovo je grupa odličnih igrača. Ko god da je ušao sa klupe, odradio je svoj deo posla, zato je rezultat na kraju i tako visok - poručio je Batler.

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