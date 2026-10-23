Košarka

„BELI“ U KOMŠILUKU: Košarkaši kraljevačke Sloge gostuju Čačku 94

Goran Ćirović

23. 10. 2026. u 10:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaška liga Srbija nastavlja se utakmicama četvrtog kola, a jedan od zanimljivijih susreta biće odigran sutra (18.00) u hali kraj Morave u Čačku, gde će domaći Čačak 94 ugostiti kraljevačku Slogu.

„БЕЛИ“ У КОМШИЛУКУ: Кошаркаши краљевачке Слоге гостују Чачку 94

G.Šljivić

Komšijski derbi donosi duel dve ekipe koje su u dosadašnjem delu sezone ostvarile po dve pobede i pretrpele po jedan poraz, dok Sloga u osam zvaničih međusobnih mečeva ima više uspeha sa šest ostvarenih trijumfa.

Dobre partije pulena trenera Blagoja Ivića na startu sezone, svakako utiču da navijači kraljevačkih „belih“ sa dosta optimizma dočekuju sutrašnje gostovanje u komšiluku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju

Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju