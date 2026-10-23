„BELI“ U KOMŠILUKU: Košarkaši kraljevačke Sloge gostuju Čačku 94

Košarkaška liga Srbija nastavlja se utakmicama četvrtog kola, a jedan od zanimljivijih susreta biće odigran sutra (18.00) u hali kraj Morave u Čačku, gde će domaći Čačak 94 ugostiti kraljevačku Slogu.

G.Šljivić

Komšijski derbi donosi duel dve ekipe koje su u dosadašnjem delu sezone ostvarile po dve pobede i pretrpele po jedan poraz, dok Sloga u osam zvaničih međusobnih mečeva ima više uspeha sa šest ostvarenih trijumfa.

Dobre partije pulena trenera Blagoja Ivića na startu sezone, svakako utiču da navijači kraljevačkih „belih“ sa dosta optimizma dočekuju sutrašnje gostovanje u komšiluku.