Vlade Đurović prognozirao ishod Večitog derbija: "Da sam ja trener Partizana..."

Iskusni košarkaški analitičar izneo očekivanja pred predstojeći večiti derbi

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Zvezda ima kvalitetniji tim, ali Partizan ima važnu prednost

Crveno-beli u duel ulaze sa četiri uzastopne pobede, dok Partizan iza sebe ima tri poraza u nizu. Ipak, Vlade Đurović smatra da su šanse dva tima podjednake, pre svega zbog prednosti domaćeg terena koju će imati "crno-beli".

– Zvezda u ovom momentu ima objektivno kvalitetniji tim, više strelaca. Partizan je bolji samo na poziciji plejmejkera. Međutim, odnos je 50-50 jer Partizan igra pred svojom publikom. To je veoma važan faktor. Očekujem uzbudljivu utakmicu i nadmetanje dva španska trenera – rekao je Đurović.

Iskusni analitičar potom je detaljnije uporedio dva tima, ističući da je Zvezda u većini statističkih kategorija nešto bolja, dok posebno dolazi do izražaja njena prednost u skoku. Partizan, s druge strane, ima više osvojenih lopti i manje izgubljenih poseda, što bi moglo da bude značajno u utakmici velikog uloga.

– Samopouzdanje imaš ili nemaš. Obojica su sasvim na svom mestu, imaju samopouzdanja i veruju u sebe. Slušao sam izjavu Penjaroje, veruje u pobedu. Zvezda je u svim elementima u kojima je bolja, malo bolja, sem u skokovima, gde je daleko bolja. Partizan je bolji u otetim loptama i ima manje izgubljenih lopti, dve po meču. Kada pogledate odbranu, Zvezda prima dva poena prosečno manje – objasnio je Đurović.

Posebno se osvrnuo na moguće taktičke zamisli trenera Partizana Đoana Penjaroje, upozoravajući na potencijalne probleme koje bi crno-belima mogla da napravi Zvezdina spoljna linija.

– Plašim se da će Penjaroja dosta vremena igrati sa Džonsom i Vildosom zajedno. A ako Zvezda igra samo sa jednim plejmejkerom, biće problem. Još više se plašim ako Penjaroja napravi presing na celom terenu sa tri plejmejkera. Sva trojica su sjajni kradljivci lopti, imaju brze ruke i brze noge. Da sam trener Partizana, to bih pokušao u jednom trenutku, posle nekog tajm-auta, sa tri mala igrača, preko celog terena i uz udvajanje – zaključio je Đurović.