Evroliga je odlučila: Oni sude Partizan - Crvena zvezda!
VREME je za prvi košarkaški večiti derbi u ovoj sezoni.
Čelnici Evrolige odredili su sudije za ovu utakmicu koja uvek izaziva mnogo pažnje. Pravdu će deliti Karlos Peruga (Španija), Boris Rižik (Ukrajina), Tomas Bisel (Francuska).
Beogradski klubovi u različitom raspoloženju dočekuju ovaj meč. Crveno-beli su u seriji od četiri trijumfa, dok su crno-beli vezali tri poraza.
Ipak, klub iz Humske je domaćin, imaće publiku na svojoj strani, a takođe u nizu je od četiri pobede protiv večitog rivala.
Podsetimo, utakmica Partizan - Crvena zvezda igra se ovog četvrtka od 20.45 u "Beogradskoj areni".
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