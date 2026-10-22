Evroliga je odlučila: Oni sude Partizan - Crvena zvezda!

VREME je za prvi košarkaški večiti derbi u ovoj sezoni.

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Čelnici Evrolige odredili su sudije za ovu utakmicu koja uvek izaziva mnogo pažnje. Pravdu će deliti Karlos Peruga (Španija), Boris Rižik (Ukrajina), Tomas Bisel (Francuska).

Beogradski klubovi u različitom raspoloženju dočekuju ovaj meč. Crveno-beli su u seriji od četiri trijumfa, dok su crno-beli vezali tri poraza.

Ipak, klub iz Humske je domaćin, imaće publiku na svojoj strani, a takođe u nizu je od četiri pobede protiv večitog rivala.

Podsetimo, utakmica Partizan - Crvena zvezda igra se ovog četvrtka od 20.45 u "Beogradskoj areni".

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