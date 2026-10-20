Srpska pevačica otvoreno govorila o Zvezdi i otkrila kako je završila u liftu sa igračem crveno-belih

Njeno pojavljivanje u Areni izazvalo je veliku pažnju

Foto Instagram/ivana_boom_nikolic

Nekadašnja članica grupe „Harikejn“, atraktivna pevačica Ivana Nikolić, gostujući u podkastu „Sportkast sa Stevom“, razrešila je sve dileme oko svojih sportskih simpatija, ali i otkrila detalje o saradnji sa poznatim košarkašem Čimom Monekeom.

Zbog atraktivnog izgleda i čestih pojavljivanja na sportskim manifestacijama, Ivana je u javnosti neretko etiketirana kao vatrena navijačica Crvene zvezde. Voditelj emisije podsetio ju je na priče sa tribina i silaske na parket, na šta je popularna pevačica uz osmeh objasnila o čemu se zapravo radi:

– Jao, bila sam samo jednom na utakmici, i to igrom slučaja! Ali stvarno samo jednom – počela je Ivana kroz osmeh, a na pitanje da li to znači da ne navija za crveno-bele, dodala je:

– Ne, volim ja Zvezdu ako me pitaš sad. Pratim i košarku i sve to, jako mi je zanimljivo, ali istina je da sam u dvorani bila samo jednom. Moramo to pod hitno da promenimo, jer stvarno nema smisla da gostujem u sportskoj emisiji, a da sam samo jednom otišla na meč!

Voditelj se našalio da je bolje da ne otvaraju večitu temu „Zvezda ili Partizan“ kako joj ne bi delio publiku, ali se odmah osvrnuo na njenu muzičku karijeru i spot za pesmu „U liftu“, u kojem se pojavljuje niko drugi do miljenik navijača crveno-belih Čima Moneke.

– Jeste, Čima je bio sa mnom u liftu – potvrdila je pevačica sa osmehom, ne krijući oduševljenje saradnjom sa harizmatičnim košarkašem:

– On je zaista sjajan momak i pre svega izuzetno zanimljiva ličnost. Znamo svi da ima i svoju emisiju, blogove, da je potpuno u tom svetu... Na snimanju je bio pravi profesionalac, maksimalno je sve ispoštovao i uneo fantastičnu energiju u ceo projekat.