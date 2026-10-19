Šampion izbegao senzaciju! Podgoričani stigli -19, ali evroligaš slavio! Petrušev sjajan!

Košarkaši Dubaija ubedljivo su večeras savladali Studentski centar rezultatom 108:90 u utakmici četvrtog kola ABA lige.

FOTO: Dubai basketball/ABA liga

Iako su domaći na poluvreme otišli sa ubedljivim vođstvom od 16 razlike (64:46), a u jednom trenutku imali i 19 poena viška, gosti se nisu predavali.

Podgoričani serijom 20:4 uspeli da istope ogromnu prednost šampiona i učine meč neizvesnijim. Ipak, branilac titule je uspostavio ponovo terensku kontrolu i rutinski priveo posao kraju, upisavši novi trijumf.

Dubai je na maksimalnih 3-0, dok Podgoričani imaju skor 0-3.

FROM DEFENCE TO OFFENCE! IT’S OKAY KOSTA KONDIĆ 🔥🔥 https://t.co/VrmBUnqcEP — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 19, 2026

Mfiondu Kabengele postigao je 15 poena, Kosta Kondić i Dvejn Bejkon ubacili su po 14, a Filip Petrušev 13 poena.

Još jedan srpski košarkaš, Nemanja Dangubić postigao je šest poena.

Kod gostiju izdominirao je Aleksa Uskoković sa dabl-dabl učinkom od 22 poena i deset asistencija, Marko Pavićević dodao je 16, dok je Antonio Jordano postigao 13 poena.

THE END: @dubaibasket stay undefeated as they down @kkscderby at home in Coca-Cola Arena. Presented by Sava Insurance Group #ABALiga https://t.co/Xgp1xye81F — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) October 19, 2026

ABA LIGA, 4. KOLO

Petak

Cibona - Borac 94:95

/Badžim 21 - Roj 32/

Beč - Zadar 78:63

/Šerfild 17 - Buljević 15/

Subota

FMP - Široki 66:78

/Raš 16 - Persons 17/

Igokea - Cedevita Olimpija 81:93



Nedelja

Bosna - Partizan 84:89

/Peri 21 - Tanasković 18/

Krka - Crvena zvezda 78:87

/Boldvin 20 - Batler 16/

Budućnost - Slovan 82:70

/Megi 16 - Bjukenan 18/

Ilirija - Mega 96:62



Spartak - Kluž 89:75

/Ilić 23 - Smart 17/

Ponedeljak

Dubai - Studentski centar 108:90

/Kabengele 15 - Uskoković 22/

Standings provided by Sofascore