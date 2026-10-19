Šampion izbegao senzaciju! Podgoričani stigli -19, ali evroligaš slavio! Petrušev sjajan!
Košarkaši Dubaija ubedljivo su večeras savladali Studentski centar rezultatom 108:90 u utakmici četvrtog kola ABA lige.
Iako su domaći na poluvreme otišli sa ubedljivim vođstvom od 16 razlike (64:46), a u jednom trenutku imali i 19 poena viška, gosti se nisu predavali.
Podgoričani serijom 20:4 uspeli da istope ogromnu prednost šampiona i učine meč neizvesnijim. Ipak, branilac titule je uspostavio ponovo terensku kontrolu i rutinski priveo posao kraju, upisavši novi trijumf.
Dubai je na maksimalnih 3-0, dok Podgoričani imaju skor 0-3.
Mfiondu Kabengele postigao je 15 poena, Kosta Kondić i Dvejn Bejkon ubacili su po 14, a Filip Petrušev 13 poena.
Još jedan srpski košarkaš, Nemanja Dangubić postigao je šest poena.
Kod gostiju izdominirao je Aleksa Uskoković sa dabl-dabl učinkom od 22 poena i deset asistencija, Marko Pavićević dodao je 16, dok je Antonio Jordano postigao 13 poena.
ABA LIGA, 4. KOLO
Petak
Cibona - Borac 94:95
/Badžim 21 - Roj 32/
Beč - Zadar 78:63
/Šerfild 17 - Buljević 15/
Subota
FMP - Široki 66:78
/Raš 16 - Persons 17/
Igokea - Cedevita Olimpija 81:93
Nedelja
Bosna - Partizan 84:89
/Peri 21 - Tanasković 18/
Krka - Crvena zvezda 78:87
/Boldvin 20 - Batler 16/
Budućnost - Slovan 82:70
/Megi 16 - Bjukenan 18/
Ilirija - Mega 96:62
Spartak - Kluž 89:75
/Ilić 23 - Smart 17/
Ponedeljak
Dubai - Studentski centar 108:90
/Kabengele 15 - Uskoković 22/
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