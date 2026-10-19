Košarka

Šampion izbegao senzaciju! Podgoričani stigli -19, ali evroligaš slavio! Petrušev sjajan!

С.С.

19. 10. 2026. u 19:55

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Košarkaši Dubaija ubedljivo su večeras savladali Studentski centar rezultatom 108:90 u utakmici četvrtog kola ABA lige.

Шампион избегао сензацију! Подгоричани стигли -19, али евролигаш славио! Петрушев сјајан!

FOTO: Dubai basketball/ABA liga

Iako su domaći na poluvreme otišli sa ubedljivim vođstvom od 16 razlike (64:46), a u jednom trenutku imali i 19 poena viška, gosti se nisu predavali.

Podgoričani serijom 20:4 uspeli da istope ogromnu prednost šampiona i učine meč neizvesnijim. Ipak, branilac titule je uspostavio ponovo terensku kontrolu i rutinski priveo posao kraju, upisavši novi trijumf. 

Dubai je na maksimalnih 3-0, dok Podgoričani imaju skor 0-3.

Mfiondu Kabengele postigao je 15 poena, Kosta Kondić i Dvejn Bejkon ubacili su po 14, a Filip Petrušev 13 poena.

Još jedan srpski košarkaš, Nemanja Dangubić postigao je šest poena.

Kod gostiju izdominirao je Aleksa Uskoković sa dabl-dabl učinkom od 22 poena i deset asistencija, Marko Pavićević dodao je 16, dok je Antonio Jordano postigao 13 poena.

ABA LIGA, 4. KOLO

Petak

Cibona - Borac 94:95
/Badžim 21 - Roj 32/

Beč - Zadar 78:63
/Šerfild 17 - Buljević 15/

Subota

FMP - Široki 66:78
/Raš 16 - Persons 17/

Igokea - Cedevita Olimpija 81:93

/Kovačević 23 - Koven 21/

Nedelja

Bosna - Partizan 84:89
/Peri 21 - Tanasković 18/

Krka - Crvena zvezda 78:87
/Boldvin 20 - Batler 16/

Budućnost - Slovan 82:70
/Megi 16 - Bjukenan 18/

Ilirija - Mega 96:62

/Šelton 25 - Bačko 13/

Spartak - Kluž 89:75
/Ilić 23 - Smart 17/

Ponedeljak

Dubai - Studentski centar 108:90
/Kabengele 15 - Uskoković 22/

Standings provided by Sofascore

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