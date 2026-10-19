Košarka

Katastrofalne vesti za NBA asa: Umesto velikog povratka, sezonu završio pre nego što je i počela

Filip Milošević

19. 10. 2026. u 08:30

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Katastrofalne vesti za Amerikanca.

Катастрофалне вести за НБА аса: Уместо великог повратка, сезону завршио пре него што је и почела

Angela WEISS / AFP / Profimedia

Umesto velikog povratka, Amerikanac pre početka NBA sezone već završio sezonu.

Samo dva dana pre početka nove sezone Šems Čaranija javlja da je Ben Simons pokidao ahilovu tetivu na treningu u nedelju.

Sakramento Kingsi su bili oduševljeni Simonsom u pripremnom periodu, a sada ih je zadesila užasna situacija jer je nakon doktorskih pregleda i snimaka magnetne rezonance potvrđeno da je došlo do kidanja tetive i da je završio sezonu.

- I ranije sam se suočavao sa izazovima koji su me testirali mentalno, fizički i emotivno, ali sam svaki put pronašao način da ih prevaziđem. Ova povreda je još jedno poglavlje na mom putu, a ne kraj moje priče - napisao je Simons u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.

Simons je odigrao dve utakmice u predsezoni za Kingse, uz prosečan učinak od 10,5 poena za 17,5 minuta na parketu.

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