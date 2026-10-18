Košarka

"Važna pobeda": Evo šta je Ibon Navaro rekao nakon meča Krka - Zvezda

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 10. 2026. u 19:57

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Crvena zvezda pobedila je Krku u Novom mestu, a trener crveno-velih Ibon Navaro izneo je utiske.

Важна победа: Ево шта је Ибон Наваро рекао након меча Крка - Звезда

Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

On je kratko govorio nakon trijumfa svog tima. 

- Pre svega, čestitam ekipi pobedu. Bio je to treći meč za Krku kod kuće, znamo da su ovde konkurentni, da nikad ne odustaju. Zadržali su energiju na visokom nivou svih 40 minuta i znali smo cele nedelje da ćemo morati da se borimo do kraja - rekao je i dodao: 

- Verujem da smo pre svega u energiji, defanzivnoj tranziciji malo se mučili i znali smo da bi to moglo da se dogodi. Krka je uradila veoma dobar posao u svom insistiranju na tempu i na skokovima. U drugom delu smo se fokusirali na odbranu, na komunikaciju u defanzivi, na osnovne stvari, poput tranzicije i čuvanje svog reketa od skoka protivnika. Na taj način smo kontrolisali njihove druge napade i pogotke iz otvorenih pozicija, u čemu su postizali više od nas u prvom delu. Ovo je važna pobeda za nas -  dodao je Španac.

Partizan u četvrtak igra sa Partizanom u okviru Evrolige u Beogradskoj areni. 

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