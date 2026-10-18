Ilirija razbila Megu i upisala prvu pobedu u ABA ligi
KOŠARKAŠI Mege doživeli su težak poraz u 4. kolu ABA lige. Oni su poraženi u Ljubljani od Ilirije sa 96:62 (24:16, 19:21, 30:12, 23:13).
Mladi tim Vuleta Avdalovića se u "Tivoliju" držao 20 minuta - 43:37. Drugo poluvreme je bio razbijen, posebno u trećoj četvrtini koju je domaćin dobio sa 30:12.
Izabranicima Gašpera Okorna je ovo treći meč kod kuće u regionalnom takmičenju i ostvarili su prvi trijumf.
Iliriju je do pobede predvodio Kameron Šelton sa 25 poena, dok je Stefan Todorović stao na 24. Na drugoj strani najviše se istakao Pavle Bačko sa 13, pratili su ga Mihailo Bošković i Lukas Manijema sa po 10.
Obe ekipe u B grupi ABA lige imaju učinak 1-2. Slovanački klub u narednom kolu gostuje Zadru, a Mega će na noge Beču.
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