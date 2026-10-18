Ono što nije uspeo Partizan, jeste Petkim: Fenerbahče šokatno poražen u Istanbulu
PETKIM pokazao crno-belima kako treba protiv Fenerbahčea.
Tim iz Izmira je slavio u Istanbulu sa 82:77 (24:12, 15:21, 19:18, 24:26) i ekipi Šarunasa Jasikevičijusa naneo drugi prvenstveni poraz.
Za ishod ovog susreta presudna je bila prva četvrtina koji su gosti odigrali sjajno i dobili je sa 24:12.
Fenerbahče je pokušavao da preokrene, ali od rane faze uvodnog perioda nijednom nije vodio i to je još jedan dokaz koliko je Petkim zaslužio trijumf.
Najbliže što je dvostruki šampion Evrope uspeo da priđe je minus dva - 53:55 pred kraj trećeg kvartala, no to je bilo sve.
Goste je do pobede predvodio Maks Abmas sa 18 poena, pratio ga je Kajri Tomas sa 17. U timu iz Istanbula najviše se istakao Talen Orton-Taker sa 17, dok je Nikolo Meli upisao dabl-dabl od 11 poena i 10 skokova.
Petkim je uspeo da uradi ono što Partizan nije. Crno-beli su na istom ovom mestu u četvrtak poraženi u Evroligi sa 74:65.
Obe ekipe posle četiri kola u turskom prvenstvu imaju učinak 2-2.
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