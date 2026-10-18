Košarka

Ono što nije uspeo Partizan, jeste Petkim: Fenerbahče šokatno poražen u Istanbulu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

18. 10. 2026. u 18:49

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PETKIM pokazao crno-belima kako treba protiv Fenerbahčea.

Оно што није успео Партизан, јесте Петким: Фенербахче шокатно поражен у Истанбулу

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Tim iz Izmira je slavio u Istanbulu sa 82:77 (24:12, 15:21, 19:18, 24:26) i ekipi Šarunasa Jasikevičijusa naneo drugi prvenstveni poraz.

Za ishod ovog susreta presudna je bila prva četvrtina koji su gosti odigrali sjajno i dobili je sa 24:12.

Fenerbahče je pokušavao da preokrene, ali od rane faze uvodnog perioda nijednom nije vodio i to je još jedan dokaz koliko je Petkim zaslužio trijumf.

Najbliže što je dvostruki šampion Evrope uspeo da priđe je minus dva - 53:55 pred kraj trećeg kvartala, no to je bilo sve.

Goste je do pobede predvodio Maks Abmas sa 18 poena, pratio ga je Kajri Tomas sa 17. U timu iz Istanbula najviše se istakao Talen Orton-Taker sa 17, dok je Nikolo Meli upisao dabl-dabl od 11 poena i 10 skokova.

Petkim je uspeo da uradi ono što Partizan nije. Crno-beli su na istom ovom mestu u četvrtak poraženi u Evroligi sa 74:65.

Obe ekipe posle četiri kola u turskom prvenstvu imaju učinak 2-2.

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