Partizan se mučio, ali slomio otpor Bosne! Pajolin potez obeležio meč (VIDEO/FOTO)

Crno-beli nastavili seriju pobeda u ABA ligi.

Photo: Bosna BH Telecom

Košarkaši Partizana uspeli su da se u kratkom vremenskom roku oporave od dva vezana poraza u Evroligi, a koliko-toliko rane su zalečili pobedom nad Bosnom sa 89:84 (24:20, 15:18, 27:18, 28:23).

Ekipa Đoana Penjaroje gostovala je u Sarajevu, ali ponovo nije pružila blistavu partiju. Doduše, bili su crno-beli i oslabljeni zbog izostanaka centra Tonje Džekirija, krilnog centra Dereka Vilisa i od ranije kapitena Vanje Marinkovića, pa su veću minutažu imali Mario Nakić, Nikola Tanasković i Kevarijus Hejs.

Ipak, ni to ne bi smelo da bude opravdanje za ogroman broj promašenih slobodnih bacanja (18/29), što se ponavlja iz meča u meč i postaje ozbiljna boljka tima iz Humske ove sezone.

Mučili su se Beograđani pred 3.000 navijača u "Zetri", čak su krajem treće četvrtine i sredinom poslednje deonice dozvolili domaćem timu da se približi na "minus tri" i ozbiljno zapreti. Ipak, iskustvo, individualni kvalitet i sjajni potezi Luke Vildoze su na kraju prevagnuli utakmicu na stranu aktuelnog vicešampiona ABA lige.

Za nijansu je Partizan popravio šut, pošto je za dva poena imao 62,9 posto (22/35), dok je trojke gađao tek 32,1 posto (9/28). Najraspoloženiji za igru bili su Tanasković sa 18 poena, sedam skokova i tri asistencije, dok je Vildoza stao na 15 koševa, četiri asistencije i tri ukradene lopte.

Dvocifreni kod gostiju bili su još Lamar Stivens i Kevarijus Hejs sa po 11 poena, dok se u domaćem sastavu istakao Redžinald Peri sa 21 poenom i čak 12 skokova.

Bez sumnje, najbolji potez na meču izveo je plejmejker "parnog valjka" Alesandro Pajola, koji je u poslednjoj sekundi treće četvrtine pogodio trojku sa celog terena, u stilu čuvenog Dušana Kecmana.

FROM THE OTHER END OF THE COURT! 🤯🏀 @PartizanBC guard Alessandro Pajola drains an unbelievable full-court three-pointer to beat the third-quarter buzzer! 🚀🔥 #ABALiga https://t.co/PYYI4ZoeNx — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) October 18, 2026

Inače, pred početak ovog duela održana je mala ceremonija u čast prerano preminulog sportskog komentatora Edina Avdića, rođenog Sarajlije. On je bio veliki navijač Bosne, čiji su čelnici ovom prilikom uručili dres sa njegovim prezimenom supruzi Anji i sinu Isaku.