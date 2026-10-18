Koš za anale! Pajola k'o Kecman, pogodio sa svoje polovine (VIDEO)

Košarkaši Partizana su na gostovanju Bosni postigli koš kakav se retko viđa!

FOTO: Printskrin/ABA_League/Iks

Partizan je u ABA ligi gostovao Bosni, a meč u Sarajevu jednim potezom obeležio je Alesandro Pajola.

Italijan je pogodio za tri sa skoro celog terena i to uz zvuk sirene.

FROM THE OTHER END OF THE COURT! 🤯🏀 @PartizanBC guard Alessandro Pajola drains an unbelievable full-court three-pointer to beat the third-quarter buzzer! 🚀🔥 #ABALiga https://t.co/PYYI4ZoeNx — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) October 18, 2026

Tim košem Pajola je Partizanu po prvi put do tada doneo dvocifrenu prednost - 66:56.

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