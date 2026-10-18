Košarka

Koš za anale! Pajola k'o Kecman, pogodio sa svoje polovine (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 10. 2026. u 15:59

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Košarkaši Partizana su na gostovanju Bosni postigli koš kakav se retko viđa!

Кош за анале! Пајола ко Кецман, погодио са своје половине (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/ABA_League/Iks

Partizan je u ABA ligi gostovao Bosni, a meč u Sarajevu jednim potezom obeležio je Alesandro Pajola. 

Italijan je pogodio za tri sa skoro celog terena i to uz zvuk sirene. 

Tim košem Pajola je Partizanu po prvi put do tada doneo dvocifrenu prednost - 66:56. 

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