"Gorko-slatko"! Ibon Navaro izneo prve utiske nakon pobede Zvezde nad Parizom

Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Pariz u šestom kolu Evrolige, a nakon meča Ibon Navaro izneo je prve utiske.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Slavila je Zvezda 90:81 u prepunoj Areni, a trener Zvezde imao je pomešana osećanja nakon meča.

- Osećaj nakon meča je gorko-sladak. Dobro smo igrali veći deo meča. Znali smo da će ovo biti utakmica serija, nismo iskontrolisali ritam. Početkom četvrte četvrtine dali su nam 15 poena u tri minuta. Imali smo reakciju posle toga. Ono što moramo jeste da bolje kontrolišemo igru - rekao je Navaro.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?