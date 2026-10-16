"Gorko-slatko"! Ibon Navaro izneo prve utiske nakon pobede Zvezde nad Parizom
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Pariz u šestom kolu Evrolige, a nakon meča Ibon Navaro izneo je prve utiske.
Slavila je Zvezda 90:81 u prepunoj Areni, a trener Zvezde imao je pomešana osećanja nakon meča.
- Osećaj nakon meča je gorko-sladak. Dobro smo igrali veći deo meča. Znali smo da će ovo biti utakmica serija, nismo iskontrolisali ritam. Početkom četvrte četvrtine dali su nam 15 poena u tri minuta. Imali smo reakciju posle toga. Ono što moramo jeste da bolje kontrolišemo igru - rekao je Navaro.
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