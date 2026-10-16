Košarka

"Gorko-slatko"! Ibon Navaro izneo prve utiske nakon pobede Zvezde nad Parizom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2026. u 22:19 >> 22:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Pariz u šestom kolu Evrolige, a nakon meča Ibon Navaro izneo je prve utiske.

Горко-слатко! Ибон Наваро изнео прве утиске након победе Звезде над Паризом

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Slavila je Zvezda 90:81 u prepunoj Areni, a trener Zvezde imao je pomešana osećanja nakon meča. 

- Osećaj nakon meča je gorko-sladak. Dobro smo igrali veći deo meča. Znali smo da će ovo biti utakmica serija, nismo iskontrolisali ritam. Početkom četvrte četvrtine dali su nam 15 poena u tri minuta. Imali smo reakciju posle toga. Ono što moramo jeste da bolje kontrolišemo igru - rekao je Navaro. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŽELEZNIČAR GOST CRVENE ZVEZDE: Crveno-bele u subotu u derbiju drugog kola Superlige Srbije za odbojkašice dočekuju Lajkovčanke
Ostali sportovi

0 0

ŽELEZNIČAR GOST CRVENE ZVEZDE: Crveno-bele u subotu u derbiju drugog kola Superlige Srbije za odbojkašice dočekuju Lajkovčanke

DERBI drugog kola Superlige Srbije za odbojkašice igra se na Banjici. Odbojkašice Crvene zvezde u subotu će u dvorani "Prof.dr Branislav Pokrajac" dočekati igračice Železničara. Pažnju privlači i današnjei duel subotičkog Spartaka i Jedinstva iz Stare Pazove. Šampion, TENT je na svom terenu veliki favorit protiv Partizana.

16. 10. 2026. u 21:46

Politika
Tenis
Fudbal
Ukrajinac osumnjičen za Severni tok traži azil u Hrvatskoj - strahuje da u Nemačkoj neće imati pošteno suđenje

Ukrajinac osumnjičen za Severni tok traži azil u Hrvatskoj - strahuje da u Nemačkoj neće imati pošteno suđenje