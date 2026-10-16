UŽIVO, ZVEZDA - PARIZ: Perfektan početak meča, Moneke pleše na terenu

Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju utakmicu šestog kola Evrolige. U Beogradskoj areni ekipa Ibona Navara odmeriće snage sa Parizom.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

CRVENA ZVEZDA - PARIZ 20:11

PRVA ČETVRTINA

7. minut - Penali sada za Monekea, koji beleži svoj osmi poen. Zakucava na drugoj strani Pereira - 18:11. Nova lepa akcija domaćina i koš Odželeja za 20:11.

5. minut - Laki poeni Batlera, a ubrzo i Kavalijea za 16:9.

4. minut - Upisuju se gosti, trojka Etijena. Odličan Odželej, koji sada pogađa uz prekršaj, a dodatno slobodno bacanje je pogodio (12:3). Prve poene na meču postiže i Roden u ekipi Pariza, dok na drugoj strani Đurišić beleži svoj četvrti - 14:7.

3. minut - Nižu se promašaji gostiju, a na drugoj strani Čima Moneke pleše na terenu. Sada je vezao još četiri poena i ukupno ima sedam. Zvezda vodi 9:0, tajm-aut Pariz.

2. minut - Po dva promašaja na početku utakmice, da bi prve poene na meču postigao Čima Moneke (3:0). Raste prednost crveno-belih posle koša Đurišića - 5:0.

UOČI UTAKMICE:

19.57 - Sve spremno za početak meča. Startne petorke:

Zvezda: Džons, Batler, Đurišić, Odželej i Moneke.

Pariz: Erera, Etjen, Džonson, Homes i Faje.

19.42 - SASTAVI EKIPA:

Crvena zvezda: Moneke, Nvora, Odželej, Dobrić, Boldvin, Džons, Karter, Đurišić, Kramer, Batler, Vajler Beb, Davidovac

Pariz: Voren, Tarpi, Kavalije, Erera, Roden, Etjen, Ajaji, Dokosi, Faje, Morgan, Houms, Pereira

19.38 - Oslabljen je i Pariz, pošto se Nadir Hifi, njihov najbolji igrač, povredio na poslednjem meču i on neće nastupati večeras.

19.30 - Zvezda bez Izundua na Pariz! Crveno-beli će kao i u meču protiv Asvela igrati bez ijednog centra u sastavu, pošto je Džonatan Motli od ranije povređen, dok Vojin Medarević nije registrovan za Evroligu.

Ebuka Izundu ipak neće biti na raspolaganju Crvenoj zvezdi za duel sa Parizom, iako se našao u protokolu za utakmicu.

Ibon Navaro je uoči meča otkrio da je nigerijski centar trenirao sa 50 odsto intenziteta, uz napomenu da će igrati samo ako bude potpuno spreman. Na kraju je odlučeno da Izundu ne nastupi protiv francuskog tima.

19.17 - Korteo najvatrenijih pristalica Crvene zvezde stigao je u Beogradsku arenu.

19.14 - Crvena zvezda je posle teškog perioda uspela da pronađe pravi ritam i veže tri uzastopne pobede. Nakon poraza od Žalgirisa, a potom i Hapoela, crveno-beli su prekinuli negativan niz i krenuli uzlaznom putanjom.

Prvi trijumf u seriji ostvarili su protiv Efesa na domaćem terenu, da bi potom bili uspešni i na dva uzastopna gostovanja. Najpre su savladali Dubai, a zatim i Asvel, u utakmici koja je imala dramatičnu završnicu.

Junak pobede protiv Asvela bio je Kris Džons, koji je košem u poslednjoj sekundi doneo trijumf svom timu.

19.13 - Dobrodošli na lajv blog utakmice šeste runde Evrolige, u kome ćemo pratiti okršaj srpskog i francuskog predstavnika.