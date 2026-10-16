Promenjen termin utakmice Partizana u ABA ligi!

Meč će biti odigran dan kasnije od predviđenog termina.

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Košarkaši Partizana gostovaće Spartaku u Subotici u subotu, 24. oktobra, od 20.30, pošto je duel petog kola ABA lige pomeren za jedan dan u odnosu na prvobitni plan.

Kako javlja Meridian sport, utakmica u Dudovoj šumi trebalo je da bude odigrana u nedelju, 25. oktobra, ali je došlo do očekivane promene rasporeda.

Razlog za pomeranje termina su parlamentarni izbori u Srbiji, zakazani za isti dan.

Do gostovanja u Subotici, Spartak će odigrati još utakmicu protiv Kluža, dok Partizan pre toga očekuju dva zahtevna susreta. Crno-beli će najpre gostovati Bosni u Sarajevu, a 22. oktobra na programu je večiti derbi u Evroligi.

Partizan je sinoć poražen od Fenerbahčea u Istanbulu rezultatom 74:65. To je treći uzastopni neuspeh crno-belih u Evroligi, nakon što su sezonu u elitnom takmičenju otvorili sa tri pobede. U regionalnom takmičenju, Partizan je na 2:0, a Spartak na 1:1.

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