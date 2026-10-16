Košarka

NBA legenda promenila profesiju! Od dominacije na parketu do policijske uniforme!

В.М.

16. 10. 2026. u 14:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nekadašnji NBA as Amari Stodemajer odlučio je da započne potpuno novo životno poglavlje. Proslavljeni košarkaš, koji je tokom karijere ostavio dubok trag u najjačoj ligi sveta, ostvario je dugogodišnju želju i postao policajac.

НБА легенда променила професију! Од доминације на паркету до полицијске униформе!

Mingo Nesmith/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Šestostruki učesnik Ol-star utakmice završio je Osnovnu akademiju za sprovođenje zakona pri Školi pravde koledža Majami-Dejd, nakon čak 11 meseci zahtevne obuke. Tokom školovanja dobio je i posebno priznanje, nagradu Hari "Kouč" Everet, za doprinos uspehu programa akademije.

Iako je godinama bio jedan od zapaženijih igrača NBA lige, Stodemajer je oduvek imao ambiciju da se oproba i van košarkaških terena. Njegova želja da postane policajac potiče još iz detinjstva, a na tu odluku uticali su i članovi njegove porodice koji su radili u organima reda.

Sada ga očekuje novi izazov, pošto će započeti rad u policijskoj upravi škola okruga Majami-Dejd. Na taj način želi da doprinese zajednici, pomogne u stvaranju bezbednijeg okruženja i bude pozitivan primer mladima.

Stodemajer je tokom bogate NBA karijere nastupao za Finiks Sanse, Njujork Nikse, Dalas Maverikse i Majami Hit. Kao deveti pik na draftu 2002. godine, brzo se nametnuo kao jedan od najboljih mladih igrača lige, a već 2003. osvojio je priznanje za najboljeg rukija.

U NBA karijeri prosečno je beležio 18,9 poena i 7,8 skokova po utakmici, dok je šest puta učestvovao na Ol-star meču. Njegov doprinos košarci dodatno je priznat prijemom u Kuću slavnih.

Od spektakularnih zakucavanja i velikih utakmica do nove uloge u službi zajednice — Stodemajera sada čeka potpuno drugačija vrsta odgovornosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LJUTA JE I ZBUNJENA Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije

"LjUTA JE I ZBUNjENA" Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije