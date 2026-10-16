NBA legenda promenila profesiju! Od dominacije na parketu do policijske uniforme!
Nekadašnji NBA as Amari Stodemajer odlučio je da započne potpuno novo životno poglavlje. Proslavljeni košarkaš, koji je tokom karijere ostavio dubok trag u najjačoj ligi sveta, ostvario je dugogodišnju želju i postao policajac.
Šestostruki učesnik Ol-star utakmice završio je Osnovnu akademiju za sprovođenje zakona pri Školi pravde koledža Majami-Dejd, nakon čak 11 meseci zahtevne obuke. Tokom školovanja dobio je i posebno priznanje, nagradu Hari "Kouč" Everet, za doprinos uspehu programa akademije.
Iako je godinama bio jedan od zapaženijih igrača NBA lige, Stodemajer je oduvek imao ambiciju da se oproba i van košarkaških terena. Njegova želja da postane policajac potiče još iz detinjstva, a na tu odluku uticali su i članovi njegove porodice koji su radili u organima reda.
Sada ga očekuje novi izazov, pošto će započeti rad u policijskoj upravi škola okruga Majami-Dejd. Na taj način želi da doprinese zajednici, pomogne u stvaranju bezbednijeg okruženja i bude pozitivan primer mladima.
Stodemajer je tokom bogate NBA karijere nastupao za Finiks Sanse, Njujork Nikse, Dalas Maverikse i Majami Hit. Kao deveti pik na draftu 2002. godine, brzo se nametnuo kao jedan od najboljih mladih igrača lige, a već 2003. osvojio je priznanje za najboljeg rukija.
U NBA karijeri prosečno je beležio 18,9 poena i 7,8 skokova po utakmici, dok je šest puta učestvovao na Ol-star meču. Njegov doprinos košarci dodatno je priznat prijemom u Kuću slavnih.
Od spektakularnih zakucavanja i velikih utakmica do nove uloge u službi zajednice — Stodemajera sada čeka potpuno drugačija vrsta odgovornosti.
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