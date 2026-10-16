NBA legenda promenila profesiju! Od dominacije na parketu do policijske uniforme!

Nekadašnji NBA as Amari Stodemajer odlučio je da započne potpuno novo životno poglavlje. Proslavljeni košarkaš, koji je tokom karijere ostavio dubok trag u najjačoj ligi sveta, ostvario je dugogodišnju želju i postao policajac.

Mingo Nesmith/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Šestostruki učesnik Ol-star utakmice završio je Osnovnu akademiju za sprovođenje zakona pri Školi pravde koledža Majami-Dejd, nakon čak 11 meseci zahtevne obuke. Tokom školovanja dobio je i posebno priznanje, nagradu Hari "Kouč" Everet, za doprinos uspehu programa akademije.

Iako je godinama bio jedan od zapaženijih igrača NBA lige, Stodemajer je oduvek imao ambiciju da se oproba i van košarkaških terena. Njegova želja da postane policajac potiče još iz detinjstva, a na tu odluku uticali su i članovi njegove porodice koji su radili u organima reda.

Sada ga očekuje novi izazov, pošto će započeti rad u policijskoj upravi škola okruga Majami-Dejd. Na taj način želi da doprinese zajednici, pomogne u stvaranju bezbednijeg okruženja i bude pozitivan primer mladima.

Stodemajer je tokom bogate NBA karijere nastupao za Finiks Sanse, Njujork Nikse, Dalas Maverikse i Majami Hit. Kao deveti pik na draftu 2002. godine, brzo se nametnuo kao jedan od najboljih mladih igrača lige, a već 2003. osvojio je priznanje za najboljeg rukija.

U NBA karijeri prosečno je beležio 18,9 poena i 7,8 skokova po utakmici, dok je šest puta učestvovao na Ol-star meču. Njegov doprinos košarci dodatno je priznat prijemom u Kuću slavnih.

Amar’e Stoudemire, @Amareisreal, made his mark on the basketball court. A six-time NBA All-Star, 2003 Rookie of the Year and newly inducted Basketball Hall of Famer, he played for some of the league’s biggest teams, including our very own @MiamiHEAT. Today, he’s celebrating a very different milestone: graduating from the MDC School of Justice’s Basic Law Enforcement Academy after months of rigorous training. And he’s graduating with special recognition, receiving the Harry “Coach” Everett Award for his contributions to the success of the academy program throughout his training. For Amar’e, this is more than a second career. Becoming a police officer was a childhood dream, inspired in part by family members who served in law enforcement. Now, he will begin a new chapter as a police officer with the Miami Dade Schools Police Department, @mdspd, giving back to our community and serving as a positive influence for the next generation. Congratulations, Amar’e, and to all of graduates from BLE 401! Wishing you continued success as you take on this important responsibility in our community. — Miami Dade College (@MDCollege) October 15, 2026

Od spektakularnih zakucavanja i velikih utakmica do nove uloge u službi zajednice — Stodemajera sada čeka potpuno drugačija vrsta odgovornosti.