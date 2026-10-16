Legenda izazvala haos u Turskoj zbog Srba, klub se odmah oglasio i traži žestoke sankcije

U centru pažnje su Ražnatović i Alimpijević

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Turski košarkaški klub Bešiktaš izdao je oštro saopštenje u kojem zahteva javno izvinjenje od legende tamošnje košarke Ibrahima Kutlaja, optužujući ga za iznošenje neosnovanih insinuacija u vezi sa transferom američkog beka Lonija Vokera u taj klub.

Spor je nastao nakon što je Kutlaj, koji trenutno radi kao stručni konsultant za zvaničnog turskog emitera Evrolige, javno doveo u vezu nacionalnost srpskog trenera Bešiktaša Dušana Alimpijevića i poznatog menadžera Miška Ražnatovića.

- Postoji jedan zanimljiv detalj u transferu Lonija Vokera. Poznati srpski agent Miško Ražnatović objavio je 12. oktobra da je preuzeo ovog igrača. Trener Dušan Alimpijević je takođe Srbin. Čim je igrač postigao dogovor sa Miškom, odjednom je završio u Bešiktašu - izjavio je Kutlaj.

İbrahim Kutluay'ın, Beşiktaş tarafından kınama mesajına sebep olan o Lonnie Walker transfer süreci sözleri. https://t.co/e3P9ZT0y0Q — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 15, 2026

Klub iz Istanbula je kategorički odbacio ove tvrdnje, ističući da nacionalnost i lična poznanstva nisu igrali nikakvu ulogu u dovođenju pojačanja.

- Ističući da su naš šef stručnog štaba Dušan Alimpijević i menadžer novog igrača iste nacionalnosti, Kutlaj je pokušao da stvori percepciju da je transfer zasnovan na neprofesionalnim i subjektivnim kriterijumima. Ovom neosnovanom tvrdnjom, on je uveliko prešao granice komentarisanja - poručili su iz Bešiktaša.

Uprava kluba je Kutlaju uputila svojevrsni ultimatum, zapretivši i prijavom elitnom evropskom takmičenju.

- Ako imate bilo kakve konkretne informacije ili dokumente koji podržavaju ove optužbe, molimo vas da ih javno iznesete. U suprotnom, prestanite da sejete sumnju u javnosti frazama poput 'zanimljiv' ili 'čudan detalj'. Ukoliko ne usledi izvinjenje, pokrenućemo postupak kod menadžmenta Evrolige kako bi se Ibrahimu Kutlaju izrekle neophodne sankcije - upozorili su iz turskog kluba.

Loni Voker (27), oko kojeg je nastao ovaj "požar", stigao je u Bešiktaš nedugo nakon što su ga otpustili Denver Nagetsi, gde je pokušao da se izbori za ugovor. Bivši 18. pik sa NBA drafta 2018. godine iza sebe ima 342 utakmice u najjačoj ligi sveta uz prosek od 10 poena po meču, nastupajući za San Antonio, LA Lejkerse, Bruklin i Filadelfiju. U evropskoj karijeri, Voker je beležio sjajne poenterske učinke nastupajući u Evroligi za Žalgiris i Makabi iz Tel Aviva.