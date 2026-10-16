Pariz značajno oslabljen protiv Crvene zvezde!

Crvena zvezda večeras dočekuje Pariz u utakmici 6. kola Evrolige, a gostima neće igrati Nadir Hifi.

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Najbolji igrač Parižana je bio pod znakom pitanja za nastup zbog povrede, a sada je definitivno otpao, pošto nije doputovao sinoć sa ostatkom tima u Beograd.

Hifi nije igrao ni u prethodnom kolu u sredu, u porazu od Virtusa nakon neizvesne završnice.

Nadir Hifi je predvodio Pariz u dosadašnjem delu Evrolige sa učinkom od preko 20 poena u proseku, uz po 2,5 skokova i asistencija.