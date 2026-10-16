Nakon ovog transfera Srbe razapeli na Bosforu

Dolazak Lonija Vokera u Bešiktaš izazvao je polemike i pre nego što je američki bek stigao u Istanbul.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa u četvrtak je ozvaničio saradnju sa turskim klubom, nakon što je dobio otkaz u NBA ekipi, ali se priča o njegovom transferu ubrzo našla u centru pažnje iz sasvim drugih razloga.

U raspravu se uključio Ibrahim Kutluaj, nekadašnji reprezentativac Turske i poznato televizijsko lice koje danas radi kao stručni konsultant za zvaničnog emitera Evrolige. Njegove ocene izazvale su reakciju Bešiktaša, koji je odlučio da javno odgovori na komentare o pozadini Vokerovog dolaska.

İbrahim Kutluay'ın, Beşiktaş tarafından kınama mesajına sebep olan o Lonnie Walker transfer süreci sözleri. https://t.co/e3P9ZT0y0Q — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 15, 2026

Kutluaj je izrazio sumnju u to da američki košarkaš može da preuzme ulogu pravog lidera ekipe. Prema njegovom mišljenju, Vokeru nedostaje košarkaški intelekt, dok njegov individualni kvalitet ne mora nužno da donese i odgovarajuću korist kolektivu.

Međutim, bivši turski košarkaš nije se zaustavio samo na proceni igračkih sposobnosti novog pojačanja Bešiktaša. Posebnu pažnju posvetio je okolnostima pod kojima je transfer realizovan, pomenuvši i srpskog agenta Miška Ražnatovića.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Loni Voker je odjednom potpisao za Bešiktaš nakon što je dogovorio da ga zastupa srpski agent Miško Ražnatović", izjavio je Kutluaj.

U svojim komentarima osvrnuo se i na činjenicu da je trener Bešiktaša Dušan Alimpijević takođe Ražnatovićev klijent. Upravo je povezivanje tih okolnosti izazvalo oštru reakciju turskog kluba.

Bešiktaš je izdao saopštenje u kojem je odbacio Kutluajeve insinuacije uz ocenu da se na taj način stvara pogrešna slika o profesionalnim kriterijumima kojima se klub rukovodio prilikom dovođenja američkog košarkaša.

🚨 "İbrahim Kutluay'ı özür dilemeye davet ediyoruz!" ⚫️⚪️ Beşiktaş, İbrahim Kutluay'a yönelik sert bir açıklama yayınladı: "Bir televizyon programında Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferi Lonnie Walker IV’ın kulübümüze transfer sürecine dair çirkin bir ithamda bulunan İbrahim Kutluay’ı şiddetle kınıyoruz. Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yeni transferimizin menajerinin aynı millete mensup olduklarını belirterek oyuncunun transferinin profesyonel olmayan, subjektif kriterlere dayandığı yönünde algı yaratmaya çalışan Kutluay, yorumculuk sınırını bu mesnetsiz iddiayla fersah fersah aşmıştır. EuroLeague'in ülkemizdeki resmi yayıncı kuruluşunda görev yapan bir yorumcunun, NBA Draft'ında ilk turdan seçilen ve NBA'de 7 sezonda 350'ye yakın maça çıkmış, Avrupa’nın en kariyerli oyunculardan birinin kulübümüze transferine böyle bir iftirayla gölge düşürmeye çalışması kabul edilemez. Bu itham ve imalarınıza dair elinizde somut bir bilgi veya belge varsa açıkça ortaya koyun. Yoksa “ilginç detay”, “garip detay” ifadeleriyle kamuoyunda şüphe oluşturmayın. Yorumcu İbrahim Kutluay’ı iddiasına açıklık getirmeye ve ispata, aksi takdirde kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz. Özür dilenmemesi halinde EuroLeague’in ülkemizdeki yayıncı kuruluşunda yorumculuk yapan İbrahim Kutluay’a gerekli yaptırımların uygulanması için EuroLeague yönetimi nezdinde girişimlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) October 15, 2026

- Kutluaj stvara percepciju da je transfer ovog igrača baziran na neprofesionalnim i subjektivnim kriterijumima jer trener i agent novog igrača su iz iste zemlje. To je prešlo granice komentarisanja i ta tvrdnja nema utemeljenje. Ako imate neke konkretne informacije ili dokumente koji se tiču ovih optužbi, recite ih javno", navodi se, između ostalog, u saopštenju Bešiktaša.

Klub je zatražio od Kutluaja da se izvini zbog izrečenih tvrdnji. Ukoliko do izvinjenja ne dođe, Bešiktaš je najavio da će zatražiti reakciju Evrolige.