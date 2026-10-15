Stivens zna uzrok poraza Partizana: Ove stvari moramo pod hitno da popravimo...

Američki košarkaš veruje da je njegova ekipa naučila dobru lekciju.

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Uspeo je Lamar Stivens (29) da se oporavi za duel sa Fenerbahčeom, iako su ga prethodnih dana mučili stomačni problemi, a u Istanbulu je pružio solidnu partiju. Nije to pomoglo košarkašima Partizana da izbegnu treći uzastopni poraz u Evroligi (74:65), pa su sada na učinku 3-3.

Amerikanac je pored 12 poena, upisao i četiri skoka u "Ulker areni", čime je pokazao da bi mogao da bude jedan od aduta crno-belih u nastavku sezone.

- Presudio je početak treće četvrtine. Oni su izašli spremniji na teren, a mi nismo uspeli brzo da se prilagodimo na taj njihov stil. Moramo da naučimo iz ovoga, da budemo čvršći i jači, da pronađemo način da igramo raznovrsnije i pametnije - rekao je Stivens za TV Arenu sport.

Iskusno krilo smatra da je bilo dobrih segmenata u igri Beograđana, ali da imaju i još mnogo prostora za napredak.

- Odbrana je bila dobra u prvom poluvremenu. Trčali smo odlično, borili se, zaustavili njihovu tranziciju... Sa atletskim sposobnostima koje naš tim ima moramo da naučimo to mnogo efikasnije da koristimo. Da skačemo više i bolje, ali i da budemo brži i opasniji u napadu - naglasio je Stivens.