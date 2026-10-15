Stivens zna uzrok poraza Partizana: Ove stvari moramo pod hitno da popravimo...
Američki košarkaš veruje da je njegova ekipa naučila dobru lekciju.
Uspeo je Lamar Stivens (29) da se oporavi za duel sa Fenerbahčeom, iako su ga prethodnih dana mučili stomačni problemi, a u Istanbulu je pružio solidnu partiju. Nije to pomoglo košarkašima Partizana da izbegnu treći uzastopni poraz u Evroligi (74:65), pa su sada na učinku 3-3.
Amerikanac je pored 12 poena, upisao i četiri skoka u "Ulker areni", čime je pokazao da bi mogao da bude jedan od aduta crno-belih u nastavku sezone.
- Presudio je početak treće četvrtine. Oni su izašli spremniji na teren, a mi nismo uspeli brzo da se prilagodimo na taj njihov stil. Moramo da naučimo iz ovoga, da budemo čvršći i jači, da pronađemo način da igramo raznovrsnije i pametnije - rekao je Stivens za TV Arenu sport.
Iskusno krilo smatra da je bilo dobrih segmenata u igri Beograđana, ali da imaju i još mnogo prostora za napredak.
- Odbrana je bila dobra u prvom poluvremenu. Trčali smo odlično, borili se, zaustavili njihovu tranziciju... Sa atletskim sposobnostima koje naš tim ima moramo da naučimo to mnogo efikasnije da koristimo. Da skačemo više i bolje, ali i da budemo brži i opasniji u napadu - naglasio je Stivens.
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