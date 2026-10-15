Košarka

Ozbiljan problem za Pariz: Bez njega moraju na megdan Crvenoj zvezdi u Evroligi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 10. 2026. u 22:23

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VELIKI udarac za tim iz glavnog grada Francuske pred gostovanje Crvenoj zvezdi.

Озбиљан проблем за Париз: Без њега морају на мегдан Црвеној звезди у Евролиги

FOTO: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji igrač Pariza, Nadir Hifi, zbog problema sa povredom nije doputovao sa ekipom u Beograd i propustiće utakmicu 6. kola Evrolige protiv crveno-belih, javlja "Meridian sport".

Nema dileme da je ovo ozbiljan udarac za Maksima Lefevra koji će biti lišen pomoći startnog plejmejkera.

Hifi je ove sezone neverovatan. Odigrao je do sad četiri utakmice, uz prosek od 20,2 poena, 2,5 skoka i 2,5 asistencije po utakmici.

Francuski reprezentativac nije bio u sastavu ni u sredu, u porazu na svom parketu od Virtusa (94:96).

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Pariz igra se u petak do 20 časova u "Beogradskoj areni".

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