Ozbiljan problem za Pariz: Bez njega moraju na megdan Crvenoj zvezdi u Evroligi
VELIKI udarac za tim iz glavnog grada Francuske pred gostovanje Crvenoj zvezdi.
Najbolji igrač Pariza, Nadir Hifi, zbog problema sa povredom nije doputovao sa ekipom u Beograd i propustiće utakmicu 6. kola Evrolige protiv crveno-belih, javlja "Meridian sport".
Nema dileme da je ovo ozbiljan udarac za Maksima Lefevra koji će biti lišen pomoći startnog plejmejkera.
Hifi je ove sezone neverovatan. Odigrao je do sad četiri utakmice, uz prosek od 20,2 poena, 2,5 skoka i 2,5 asistencije po utakmici.
Francuski reprezentativac nije bio u sastavu ni u sredu, u porazu na svom parketu od Virtusa (94:96).
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Pariz igra se u petak do 20 časova u "Beogradskoj areni".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Zvezda greškama otišla u poraz, Lugano u 89. iz penala srušio crveno-bele (VIDEO/FOTO)
15. 10. 2026. u 20:40 >> 20:44
Rijera zagrmeo na UEFA: Možda nas ne žele u Evropi
15. 10. 2026. u 21:16
Koliko Partizan nema sreće... Povredio se i Džekiri
15. 10. 2026. u 21:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)