Košarka

Mesec dana sam "zabo" klupu zbog jedne rečenice: Saša Pavlović o igranju sa Lebronom i surovoj realnosti NBA lige

M.M.

15. 10. 2026. u 14:31

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Hit anegdota nekadašnjeg asa Klivlenda

Месец дана сам забо клупу због једне реченице: Саша Павловић о игрању са Леброном и суровој реалности НБА лиге

FOTO: Novosti

Nekadašnji srpski košarkaš Aleksandar Saša Pavlović proveo je punih deset sezona u najjačoj ligi sveta, a najbolje i najupečatljivije partije pružao je u dresu Klivlend Kavalirsa, gde je delio svlačionicu sa jednim od najvećih u istoriji — Lebronom Džejmsom.

Gostujući na panelu "Mocart Fondacije", proslavljeni as se prisetio svojih početaka u Ohaju, saradnje sa „Kraljem“ Džejmsom, ali i lekcije koju je na teži način naučio od tadašnjeg trenera Majka Brauna.

Kako sam ističe, igranje uz zvezdu kakva je Lebron zahteva potpuno potiskivanje ega i striktno prihvatanje zadataka.

Igrati sa igračem kao što je Lebron Džejms podrazumeva da jednostavno moraš da prihvatiš ulogu u timu koja će ti dati najviše šanse da provodiš minute na terenu. Ja sam to shvatio jako brzo. Možda je postojala mogućnost da rizikujem i igram neku svoju košarku, ali vrlo verovatno se ne bih izborio za to i NBA karijera bi mi bila znatno kraća. Bio sam „spot-ap“ šuter i igrač koji je u defanzivi mogao da pokrije dve-tri pozicije. To mi je bila olakšavajuća okolnost i na kraju mi je produžilo karijeru – počeo je Pavlović.

Ipak, adaptacija na zahteve američke košarke i dokazivanje da i igrači iz Evrope umeju da „zaključaju“ rivala nisu tekli glatko. Pavlović je otkrio anegdotu s početka boravka u Kavalirsima, kada ga je nepromišljena izjava skupo koštala.

U prvih par sezona u Klivlendu imao sam javni ispad. Znao sam da napadački na treninzima i utakmicama zaslužujem veću ulogu, ali nisam igrao. Posle jednog treninga novinar me je pitao: „Da li misliš da zaslužuješ veću minutažu, vidimo da dominiraš u napadu, ali Majk Braun kaže da bez odbrane nećeš igrati?“ Ja sam tada ljutito ispalio: „Moja odbrana je moj napad!“ – prisetio se Pavlović kroz osmeh, pa poentirao:

Posle toga sam mesec dana „zabo“ klupu i uopšte nisam video teren!

Surova lekcija trenera Brauna ubrzo je urodila plodom.

To me je dosta naučilo. Prvu sledeću priliku koju sam dobio, fokusirao sam se isključivo na odbranu. Želeo sam da pokažem treneru i publici koliko to želim, pa sam se bacao i za loptama za kojima nije bilo nikakve realne potrebe da se igrač baci. Ali, to im je trebalo. Tada je Majk Braun rekao: „Evo ga, igra odbranu!“ Od tog momenta moja minutaža je samo rasla – zaključio je Pavlović.

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