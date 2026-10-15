Mesec dana sam "zabo" klupu zbog jedne rečenice: Saša Pavlović o igranju sa Lebronom i surovoj realnosti NBA lige

Hit anegdota nekadašnjeg asa Klivlenda

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Nekadašnji srpski košarkaš Aleksandar Saša Pavlović proveo je punih deset sezona u najjačoj ligi sveta, a najbolje i najupečatljivije partije pružao je u dresu Klivlend Kavalirsa, gde je delio svlačionicu sa jednim od najvećih u istoriji — Lebronom Džejmsom.

Gostujući na panelu "Mocart Fondacije", proslavljeni as se prisetio svojih početaka u Ohaju, saradnje sa „Kraljem“ Džejmsom, ali i lekcije koju je na teži način naučio od tadašnjeg trenera Majka Brauna.

Kako sam ističe, igranje uz zvezdu kakva je Lebron zahteva potpuno potiskivanje ega i striktno prihvatanje zadataka.

– Igrati sa igračem kao što je Lebron Džejms podrazumeva da jednostavno moraš da prihvatiš ulogu u timu koja će ti dati najviše šanse da provodiš minute na terenu. Ja sam to shvatio jako brzo. Možda je postojala mogućnost da rizikujem i igram neku svoju košarku, ali vrlo verovatno se ne bih izborio za to i NBA karijera bi mi bila znatno kraća. Bio sam „spot-ap“ šuter i igrač koji je u defanzivi mogao da pokrije dve-tri pozicije. To mi je bila olakšavajuća okolnost i na kraju mi je produžilo karijeru – počeo je Pavlović.

Ipak, adaptacija na zahteve američke košarke i dokazivanje da i igrači iz Evrope umeju da „zaključaju“ rivala nisu tekli glatko. Pavlović je otkrio anegdotu s početka boravka u Kavalirsima, kada ga je nepromišljena izjava skupo koštala.

– U prvih par sezona u Klivlendu imao sam javni ispad. Znao sam da napadački na treninzima i utakmicama zaslužujem veću ulogu, ali nisam igrao. Posle jednog treninga novinar me je pitao: „Da li misliš da zaslužuješ veću minutažu, vidimo da dominiraš u napadu, ali Majk Braun kaže da bez odbrane nećeš igrati?“ Ja sam tada ljutito ispalio: „Moja odbrana je moj napad!“ – prisetio se Pavlović kroz osmeh, pa poentirao:

– Posle toga sam mesec dana „zabo“ klupu i uopšte nisam video teren!

Surova lekcija trenera Brauna ubrzo je urodila plodom.

– To me je dosta naučilo. Prvu sledeću priliku koju sam dobio, fokusirao sam se isključivo na odbranu. Želeo sam da pokažem treneru i publici koliko to želim, pa sam se bacao i za loptama za kojima nije bilo nikakve realne potrebe da se igrač baci. Ali, to im je trebalo. Tada je Majk Braun rekao: „Evo ga, igra odbranu!“ Od tog momenta moja minutaža je samo rasla – zaključio je Pavlović.