"Možda neće biti deo tima"! Navaro zabrinuo sve zvezdaše, na Pariz bez tandema?!

Crveno-beli dočekuju francue u šestom kolu Evrolige (petak, 20.00).

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Pred košarkašima Crvene zvezde je veliki izazov. Posle pobede u Vilerbanu protiv Asvela, tim sa Malog Kalemegdana čeka nova francuska prepreka.

U Beogradsku arenu sutra stiže Pariz, zahvaćen rezultatskom krizom, jer je u poslednjem meču poražen kod kuće od Virtusa.

Trener Beograđana, Ibon Navaro spušta euforiju, iako je ekipa vezala tri pobede:

- Najteže je stići do dna i izneti loptu spolja, pogotovo kada sve izgleda belo ili crno i nema jasne ivice. Tako da, ako nismo dovoljno pametni da shvatimo da je pred nama i dalje dug put, napravićemo veliku grešku. Moramo da budemo fokusirani na ono što smo uradili dobro i ono što smo uradili loše. Stvari koje smo uradili loše veoma je važno ispraviti u sledećoj utakmici. Kada igraš protiv tima koji toliko zahteva u pogledu koncentracije i truda, to je onda najteži deo - rekao je Navaro.

Španski stručnjak se osvrnuo na meč u Vilerbanu, kada je Kris Džons dao koš u poslednjoj sekundi za pobedu Zvezde.

- Defanzivno smo bili prilično dobri u Lionu. Ali sutra će biti veoma teško. I jasno je da je naša odbrambena poruka bila veoma loša u prvom poluvremenu, uz strašne greške u koncentraciji i komunikaciji. I to je nešto što ćemo sutra imati oko 40, 45 puta tokom utakmice. Situacija je takva da svaki put kada postignete koš ili promašite šut, oni će pokušati da trče. I ako nisi fokusiran 24 sekunde u napadu i odbrani, napravićeš grešku. A oni su veoma dobar tim u kažnjavanju tih grešaka.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zvezdašima se popravilo raspoloženje, posle starta 0-2 i poraza od Žalgirisa, odnosno, Hapoel Tel Aviva.

- Pa ta očekivanja... Uvek se radi o očekivanjima. Očekivanja koja svako ima kada igramo tri utakmice zaredom kod kuće. I onda kada deluje da ne ispunjavate ta očekivanja, sve je grozno. A ja ne mogu da kontrolišem očekivanja. Ono što mogu da pokušam da kontrolišem jesu naša očekivanja, naša koncentracija, naša energija, naša igra. I na to moramo biti fokusirani. Ako mislimo da samo zato što smo dobili tri utakmice zaredom, i sutra dolazi Pariz, pa počnemo da očekujemo da će to biti laka utakmica – to je strašna greška. Zato što su oni zapravo jedan od timova koji postiže najviše poena uvek, jedan od timova koji postiže najviše poena nakon 10 napada, jedan od najboljih timova u skoku u napadu.

Nastavio je španski stručnjak u istom tonu:

- Dolazimo iz meča protiv tima koji je primao 32, 33 poena iz 10 napada po utakmici. Ovi momci obično prosečno beleže 36. A dolaze iz meča u kojem su primili 40. Dakle, to zahteva koncentraciju, intenzitet, i ako mislimo da će to samo doći po sebi, napravićemo veliku grešku. Tako da, ono što mogu da kažem navijačima jeste da će ovo biti veoma duga utakmica. Nikada nemate utakmicu izgubljenu ili dobijenu protiv Pariza, jer uz ritam koji igraju, uz brzu igru koju gaje, utakmica može da se promeni za minut. Ta utakmica se desila juče, na primer. Tako da, biće to duga utakmica.

Enigma je Džonatan Motli, iskusni centar je i dalje van takmičarskog pogona, ali mu se zdravstveno stanje poboljšalo.

- Ne, samo je šutirao. Ništa više. Ali, bolje je.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Još jedna "petica", Ebuka Izundu, verovatno će se naći u konkurenciji za meč sa Parizom.

- Nije izgledao loše. Naravno, ko god je na terenu, mora da bude na 100 posto. Posebno Ebuka, koji je "superenergetski" igrač. Ako nije na 100 posto, neće biti deo tima.

Pričao je Navaro i o upornosti svojih izabranika:

- Pokazali su dosta karaktera u poslednjih nekoliko utakmica. Možete to zvati karakterom, možete to zvati mentalnom snagom, možete to zvati kako god hoćete. Ali tokom drugog poluvremena posebno, bilo je previše stvari koje mogu da te obore i bace na pod, a ti ne ustaneš jer kažeš: „Ovo je dosta“. I tim je nastavio da veruje u ono što radimo. I uprkos svim ovim udarcima, bili smo na terenu i borili se do kraja. I na sreću, uspeli smo. I to je verovatno jedna od stvari kojima se najviše ponosim, stvar zbog koje se osećam najzadovoljnije. Ali to mora biti praćeno boljom egzekucijom određenih stvari, posebno u prvom poluvremenu. I uz tajming, to dolazi sa većom preciznošću - rekao je Navaro.

O hemiji unutar tima je iznenadio priznavši da je studirao hemiju.

- Znate da sam studirao hemiju? Ona se zasniva na temeljima, vrednostima i tome koliko poštujete te vrednosti u svemu što radite. Ne samo na terenu već i van njega – u odnosu sa vama novinarima, sa navijačima, u svlačionici, tokom ručka, u autobusu, na večeri ili na aerodromu. Vrednosti određuju jedan tim, kako na terenu tako i van njega. Sve mora da bude zasnovano na tim vrednostima. One moraju da vam budu poput Biblije – šta god da radite, morate da se vodite njima. Upravo je to slučaj u našem timu - zaključio je Ibon Navaro.