Košarka

"Nas trojica da se skupimo sad i šutiramo sa centra dali bismo više nego Partizan protiv Panatinaikosa" (VIDEO)

М.М./В.М.

15. 10. 2026. u 14:11

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Zanimljiva izjava bvišeg NBA igrača Vladimira Radmanovića, tokom razgovora sa Sašom Pavlovićem i Nenadom Krstićem.

Нас тројица да се скупимо сад и шутирамо са центра дали бисмо више него Партизан против Панатинаикоса (ВИДЕО)

Foto: Mario Marić

Vladmir Radmanović je aludirao na veoma loše šutersko veče košarkaša Partizana koji su utorak poraženi od Panatinaikosa na emotivnom povratku Željka Obradovića u beogradsku Arenu.

"Crno-beli" su na tom susretu ubacili samo 55 poena i očajno su šutirali za tri poena, samo četiri ubačene trojke iz 26 pokušaja.

Ništa bolji nisu bili ni protiv Reala u Madridu gde su šutirali 3/20 van linije 6.75, tako da je to segment igre na kojem srpski velikan mora poraditi kako bi imao šanse da se bori sa najjačima u Evroligi.

Podsetimo, Partizan je Evroligu otvorio sa tri pobede nakon kojih su usledili porazi od Reala i Panate, a večeras će imati priliku da prekinu niz neuspeha na veoma teškom gostovanju Feneru sa kojim se sastaju u Istanbulu (19.45) u okviru šestog kola najjačeg košarkaškog evropskog takmičenja.

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