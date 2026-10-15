PAVIĆ MVP 2. KOLA: Priznanje za prvotimca Sloge iz Kraljeva
Košarkaši kraljevačke Sloge upisali su prvu pobedu u novoj sezoni KLS, a veliki doprinos trijumfu nad Tamišem (99:95) pružio je prvotmac „belih“ Nikola Pavić koji je sjajnom partijom zaslužio priznanje za najkorisnijeg igrača drugog kola.
Za 32 minuta provedena na parketu Pavić je postigao 29 poena, uz tri skoka, šest asistencija i tri ukradene lopte. Sa indeksnom 40 zasluženo je poneo epitet MVP drugog kola, krunišući tako odličnu individualnu partiju prvom pobedom Sloge u ovosezonskom prvenstvu.
Preporučujemo
Umro bivši šampion sveta
15. 10. 2026. u 10:21 >> 10:47
Meč rešen predajom! Masters u Šangaju dobio novog polufinalistu!
15. 10. 2026. u 10:39
Hrvat doživeo jednu od najvećih blamaža u karijeri
15. 10. 2026. u 10:34
Ma, beži tamo! Neverovatno šta je fudbaler Mančester sitija uradio sudiji (VIDEO)
15. 10. 2026. u 10:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)