Košarka

PAVIĆ MVP 2. KOLA: Priznanje za prvotimca Sloge iz Kraljeva

Goran Ćirović

15. 10. 2026. u 12:54

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Košarkaši kraljevačke Sloge upisali su prvu pobedu u novoj sezoni KLS, a veliki doprinos trijumfu nad Tamišem (99:95) pružio je prvotmac „belih“ Nikola Pavić koji je sjajnom partijom zaslužio priznanje za najkorisnijeg igrača drugog kola.

ПАВИЋ МВП 2. КОЛА: Признање за првотимца Слоге из Краљева

G.Šljivić

Za 32 minuta provedena na parketu Pavić je postigao 29 poena, uz tri skoka, šest asistencija i tri ukradene lopte. Sa indeksnom 40 zasluženo je poneo epitet MVP drugog kola, krunišući tako odličnu individualnu partiju prvom pobedom Sloge u ovosezonskom prvenstvu.

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