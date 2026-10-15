Evroligaška detonacija: Selektor Srbije doveo bivšeg saigrača Nikole Jokića!

Sjajni as se vratio na Stari kontinent.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Bešiktaša doživeli su ubedljiv poraz na gostovanju Hapooelu iz Tel Aviva, u petom koolu Evrolige.

Ekipa srpskog selektora Dušana Alimpijevića nije uspela da parira četi Dimitrisa Itudisa, pa su pretrpeli novi debakl u najleitnijem evropskom takmičenju.

Međutim, tim iz Istanbula bi uskoro mogla da dobije ogromno pojačanje, u liku nekad najefikasnijeg evroligaškog strelca, Lonija Vokiera.

Kako prenosi grčki novinar Sotiris Vetakis, Amerikanac se vraća u Evropu, posle neuspele odiseje u Denveru, te će postati član Nagetsa. Samo se čeka da belo-crni potvrde ovaj transfer.

🚨 Επιστρέφει στην EuroLeague για την Besiktas ο Lonnie Walker IV… — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) October 14, 2026

Amerikanac je u NBA upisao preko 360 mečeve, uključujući i plej-of, dok je igrama u Žalgirisu i Makabiju pokazao da spada među najveće zvezde Evrolige.

Međutim, izazov najjače lige na svetu učinio je da Voker ode "preko bare" i prođe pripreme sa Jokićem i saigračima. Ipak, nije uspeo da se izbori za ugovor i mesto rosteru trenera Dejvida Adelmana, pa će se vratiti u Evroligi.

Nema sumnje da bi dolazak Vokera umnogome značio za Alimpijevićev tim, naročito jer je srpski selektor ostao bez povređenog Dekvana Džefrisa, koji će duže vreme odustvovati sa parketa.

Podsetimo, Bešiktaš je trenutno na skoru 2-3, posle pet odigranih kola u Evroligi.

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