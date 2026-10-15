Da li je ovo moguće? Stigle užasne vesti za Nikolu Jokića (VIDEO)

LOŠE vesti za Nikolu Jokića i tim iz Kolorada i to pred sam start NBA sezone.

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Naime, bek Denver Nagetsa Džulijan Stroter doživeo je povredu leve noge tokom predsezonskog meča protiv Los Anđeles Klipersa, zbog čega je uz pomoć medicinskog osoblja napustio parket.

Stroteru se noga zaglavila pod telom i nezgodno savila prilikom doskoka u trećoj četvrtini. Ostao je da leži u bolovima, a teren je napustio bez oslanjanja na povređenu nogu.

Trener Dejvid Adelman je nakon poraza Denvera (122:110) izjavio da će mladi bek proći preglede magnetnom rezonancom kako bi se utvrdio tačan stepen povrede.

Ova povreda dolazi u lošem trenutku, jer je Stroter (24) bio jedan od najboljih igrača Denvera sa klupe tokom predsezone, beležeći prosek od 14 poena. Pre povrede, Klipersima je ubacio 11 poena. Pored toga, pred njim je rok do 19. oktobra za potpisivanje produžetka ugovora sa Nagetsima.



























































