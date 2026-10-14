Olimpijakos ušao u istoriju Evrolige (VIDEO)
Nestvaran preokret u Španiji
Košarkaši Olimpijakosa ispisali su nove stranice istorije Evrolige! Tim iz Pireja izveo je najveći povratak u istoriji elitnog takmičenja, pošto je u gostima savladao do ovog meča neporaženu Valensiju rezultatom 102:97 (posle produžetka), iako je na početku treće deonice gubio sa čak 28 poena razlike.
Kada je na semaforu u 21. minutu stajalo neverovatnih 62:34 za Valensiju, činilo se da grčkom velikanu preti istorijska katastrofa. Ipak, usledio je odgovor kakav evropska košarka retko viđa.
Crveno-beli su u drugom poluvremenu zaigrali fanatično u odbrani, korak po korak topili prednost domaćina, izborili dodatnih pet minuta (86:86), a potom u produžetku dovršili nestvaran preokret.
Ovim podvigom Olimpijakos je izjednačio rekord poljskog Prokoma (Gdinje) iz decembra 2012. godine, koji je takođe nadoknadio deficit od 28 poena protiv Sijene (od 30:58 do 95:88).
Apsolutni heroj trijumfa bio je Evan Furnije, koji je personifikovao dva lica atinskog tima.
Francuski as je prvo poluvreme završio sa nulom na svom kontu, da bi u nastavku „zapalio“ mrežicu rivala. Ubacio je 23 poena (osam u trećoj, devet u četvrtoj četvrtini i četiri u produžetku), uključujući i koš za izjednačenje u 38. minutu.
Uz Furnijea, blistao je i Žan Montero, koji je svom bivšem klubu isporučio 26 poena uz odličan šut iz igre (8/12), dok je kod Valensije Ti-Džej Šorts upisao 16 poena i pet asistencija.
Junak meča Furnije nije birao reči nakon meča, sumirajući šokantan preokret:
– Kakva reakcija tima! Počeli smo da igramo jedni za druge i da se fokusiramo na prave stvari. Prestali smo da gledamo semafor i išli posed po posed. Prvo poluvreme je bilo je***a sramota, zaista. Ne možete izaći na megdan neporaženom timu sa takvim stavom, šampioni moraju mnogo bolje od toga. To smo ispravili u nastavku – poručio je Furnije za Evroliga TV.
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