Srbin napravio čudo: Nenad Čanak i Lijetkabelis pobedili skupoceni PAOK

VELIKO iznenađenje dogodilo se u 3. kolu Evrokupa.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Lijetkabelisa pobedili su PAOK sa 95:86 (23:22, 27:18, 24:24, 21:22) i prekinuli seriju od tri uzastopna poraza. Posebno je bio bolan poslednji u litvanskom prvenstvo od Jonave (65:71).

Tim iz Panevežisa je odigrao fantastičnu drugu četvrtinu - 27:18 i upravo je u tom period napravljena ključna razlika za konačan trijumf.

Pokušavao je tim iz Soluna da se vrati, ali svaki nalet je odbio domaćin. Važan faktor na ovoj utakmici bio je neverovatan šut domaćina za tri poena - 13/20 (65%), naspram 9/24 (37,5%) koliko je imao rival.

Najefikasniji kod pobednika bio je Aleks Šumaher koji je postigao 23 poena, pratio ga je Ognjen Jaramaz sa 18. Još jedan srpski košarkaš Miloš Ilićč stao je na pet. Na drugoj strani najbolji je bio Markus Foster sa 21, dok je Džedi Osman postigao 17.

Obe ekipe posle ove utakmice u D grupi imaju učinak 2-1. Lijetkabelis u narednom kolu gostuju Balkanu u Botevgradu, dok će PAOK dočekati Ulm.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

