Panatinaikos oslabljen! Žoc na Partizan bez miljenika Grobara

Van sastava su već Kendrik Nan i Kostas Slikas...

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaš Panatinaikosa Isak Bonga neće nastupiti protiv Partizana zbog povrede ručnog zgloba, pa će atinski tim biti dodatno oslabljen pred gostovanje u Beogradu u petom kolu Evrolige.

Utakmica se igra večeras od 20.30, a još nije poznato koliko će nemački reprezentativac odsustvovati sa terena.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Izostanak Bonge predstavlja dodatni problem za trenera Željka Obradovića, koji će se prvi put od odlaska iz Partizana vratiti pred navijače crno-belih, ovoga puta u ulozi šefa stručnog štaba grčkog kluba. Bonga je, inače, upravo iz Humske otišao u zeleni deo Atine.

Panatinaikos će u Beogradu biti bez još dvojice važnih igrača. Kendrik Nan i Kostas Slukas već su van sastava zbog ranijih problema.

No, neće to predstavljati preveliku glavobolju za trofejnog trenera, pošto na raspolaganju ima praktično tri vrhunske petorke.

Grčki predstavnik dolazi u Beograd kao lider Evrolige, sa četiri pobede iz isto toliko utakmica. Sa druge strane, Partizan je u dosadašnjem delu takmičenja ostvario tri trijumfa i jedan poraz, pa se sa učinkom 3-1 nalazi na petom mestu tabele.

Ekipa Đoana Penjaroje jedini poraz pretrpela je prošle nedelje na gostovanju Real Madridu. Isti učinak kao crno-beli imaju i Fenerbahče, koji je četvrti, te Olimpijakos na trećoj poziciji.