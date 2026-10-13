Panatinaikos oslabljen! Žoc na Partizan bez miljenika Grobara
Van sastava su već Kendrik Nan i Kostas Slikas...
Košarkaš Panatinaikosa Isak Bonga neće nastupiti protiv Partizana zbog povrede ručnog zgloba, pa će atinski tim biti dodatno oslabljen pred gostovanje u Beogradu u petom kolu Evrolige.
Utakmica se igra večeras od 20.30, a još nije poznato koliko će nemački reprezentativac odsustvovati sa terena.
Izostanak Bonge predstavlja dodatni problem za trenera Željka Obradovića, koji će se prvi put od odlaska iz Partizana vratiti pred navijače crno-belih, ovoga puta u ulozi šefa stručnog štaba grčkog kluba. Bonga je, inače, upravo iz Humske otišao u zeleni deo Atine.
Panatinaikos će u Beogradu biti bez još dvojice važnih igrača. Kendrik Nan i Kostas Slukas već su van sastava zbog ranijih problema.
No, neće to predstavljati preveliku glavobolju za trofejnog trenera, pošto na raspolaganju ima praktično tri vrhunske petorke.
Grčki predstavnik dolazi u Beograd kao lider Evrolige, sa četiri pobede iz isto toliko utakmica. Sa druge strane, Partizan je u dosadašnjem delu takmičenja ostvario tri trijumfa i jedan poraz, pa se sa učinkom 3-1 nalazi na petom mestu tabele.
Ekipa Đoana Penjaroje jedini poraz pretrpela je prošle nedelje na gostovanju Real Madridu. Isti učinak kao crno-beli imaju i Fenerbahče, koji je četvrti, te Olimpijakos na trećoj poziciji.
Preporučujemo
Uživo: Asvel - Zvezda: Kakva utakmica u Lionu!
13. 10. 2026. u 19:56
Obradovićev pomoćnik o odlasku iz Partizana: To smo uradili zbog Željkovog poštenja!
13. 10. 2026. u 17:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ameri ne mogu da veruju: Jokić naveo najbolje košarkaše svih vremena, izostavio velika imena...
Nikola Jokić otkrio je koja četiri košarkaša bi se našla na njegovom zamišljenom "Maunt Rašmoru" najvećih igrača u istoriji košarke. Na listi centra Denver Nagetsa nalaze se Bil Rasel, Majkl Džordan, Vilt Čemberlen i Stef Kari.
13. 10. 2026. u 17:08
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)