Košarka

Oglasili se hitno iz Partizana pred dolazak Željka Obradovića

М.П.

13. 10. 2026. u 10:59

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Najiščekivaniji meč ovog kola Evrolige između Partizana i Panatinaikosa dobio je novo poglavlje i najbolju moguću uvertiru.

Огласили се хитно из Партизана пред долазак Жељка Обрадовића

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon toliko vremena će Arena biti prepuna, a Partizan je odlučio da se hitno oglasi pred meč.

- Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju! Nek grmi sa svih strana - napisao je Partizan.

Ovo će biti prvi put da se nakon gotovo godinu dana Željko Obradović nalazi u ovoj dvorani i prvi meč koji će odigrati u Beogradu od kad je napustio Partizan.

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Svet

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

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