Oglasili se hitno iz Partizana pred dolazak Željka Obradovića
Najiščekivaniji meč ovog kola Evrolige između Partizana i Panatinaikosa dobio je novo poglavlje i najbolju moguću uvertiru.
Nakon toliko vremena će Arena biti prepuna, a Partizan je odlučio da se hitno oglasi pred meč.
- Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju! Nek grmi sa svih strana - napisao je Partizan.
Ovo će biti prvi put da se nakon gotovo godinu dana Željko Obradović nalazi u ovoj dvorani i prvi meč koji će odigrati u Beogradu od kad je napustio Partizan.
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