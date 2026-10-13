Oglasili se hitno iz Partizana pred dolazak Željka Obradovića

Najiščekivaniji meč ovog kola Evrolige između Partizana i Panatinaikosa dobio je novo poglavlje i najbolju moguću uvertiru.

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Nakon toliko vremena će Arena biti prepuna, a Partizan je odlučio da se hitno oglasi pred meč.

- Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju! Nek grmi sa svih strana - napisao je Partizan.

Ovo će biti prvi put da se nakon gotovo godinu dana Željko Obradović nalazi u ovoj dvorani i prvi meč koji će odigrati u Beogradu od kad je napustio Partizan.

Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju! Nek grmi sa svih strana!🖤🤍 https://t.co/toxy4BGDI6 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026