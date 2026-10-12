Penjaroja pred Panatinaikos: "Uništili su..."! Trener Partizana pomenuo Obradovića i ko neće igrati!

Crno-beli dočekuju lidera Evrolige.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana u utorak igraju kod kuće protiv Panatinaikosa u prvoj utakmici "duplog kola" Evrolige. Crno-bele čeka paklen raspored, jer samo tri dana kasnije gostuju Fenerbahčeu u Istanbulu.

Trener kluba iz Humske, Đoan Penjaroja, uoči dolaska sedmostrukog šampiona Starog kontinenta izneo je očekivanja:

- Kao prvo, utakmica je najvažnija. Utakmica je veoma, veoma teška jer je u ovom trenutku Panatinaikos prvi... Prve četiri utakmice su uništili svoje protivnike. Pobedili su sa 15, 20 poena razlike, a u prvoj četvrtini većine tih utakmica su igrali fantastično. Ali na kraju, to je 'Ol-star' tim sa 'Ol-star' igračima na terenu. I znam da je ovo posebna utakmica jer se važni igrači vraćaju u Arenu, i posebna je. Ali za nas, najvažnije je... Ljudi u Srbiji ponovo dolaze u Beograd. Nemam sumnje da će naši navijači prirediti lep, veliki doček, ali nemam sumnje ni da će tokom utakmice naši navijači pružiti veliku podršku timu - rekao je Penjaroja.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Osvrnuo se i na "grobare"...

- Razumem da naši navijači imaju veliku podršku za Željka i u ovakvoj situaciji nije stvar u tome da mrze druge trenere. Veoma sam zadovoljan našim navijačima, jer pružaju veliku podršku timu i meni. I to je čast. Razumem i da će u utorak naši navijači pre utakmice pokazati veliku podršku određenom delu, ali kada sudije označe početak i meč krene, nemam sumnje da će pružiti veliku podršku Partizanu.

Prokomentarisao je i stanje u igračkom kadru:

- Jedini povređeni igrač u ovom trenutku je Derek Vilis. Svi ostali su spremni: Arijan, Vanja Marinković i ostalih 13 igrača mogu da igraju. - otkrio je Penjaroja.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Svestan je koliko duel sa moćnim Atinjanima znači njegovom timu:

- Utakmica je najvažnija. Sutra igramo protiv verovatno najboljeg sastava u Evroligi. Jasno nam je da moramo da odigramo veoma dobru utakmicu ako želimo da imamo šanse da pobedimo. Potrebna nam je velika podrška naših navijača i moramo da odigramo veliku utakmicu.

Na pitanje da li će najtrofejniji evropski trener sa klupe rivala biti emotivniji, odgovorio je:

- Da, ali za mene je u ovoj Areni svaka utakmica veoma, veoma emotivna.

Nije štedeo pohvale za atinske "zelene":

- Možete da birate. Ja biram Fransiska, imate Hejsa, Slukasa, Ernangomeza, Lesora, Mitoglua... Ali na primer, važno je znati da su počeli poslednje četiri utakmice sa grčkim igračima i niko ne priča o tim sjajnim grčkim igračima: Mancukas, Mitoglu, Kalaicakis, Rogavopulos... Igraju na vrhunskom nivou. Počinju utakmicu sa tri ili četiri grčka igrača i igraju neverovatno - podvukao je Penjaroja.

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