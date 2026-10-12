PONOVO U OSASUNI: Jagoba Araste se vratio u Pamplonu!

ŠPANSKI stručnjak Jagoba Arasate vratio se na mesto trenera Osasune, saopštio je ovog ponedeljka klub iz Pamplone.

FOTO: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Kako se ističe, 48-godišnji stručnjak je na klupi Osasune nasledio ranije smenjenog Luisa Migela Ramisa i potpisao ugovor do juna 2029. godine.

COMUNICADO OFICIAL | Osasuna alcanza un acuerdo con Jagoba Arrasate para que sea su entrenador hasta el 2029. ¡Bienvenido de nuevo a tu casa, míster! https://t.co/IaxvuoYzpX https://t.co/mLJXx3EGfO — C. A. OSASUNA (@Osasuna) October 12, 2026

Arasate je prethodno vodio Osasunu od 2018. do 2024. godine. Glavni cilj po dolasku na klupu biće mu da klubu osigura opstanak.

Osasuna je osvojila samo osam bodova u prvih osam kola i čeka je žestoka borba za opstanak do kraja sezone.

Tim sa "El Sadara" je u lošoj seriji. Na poslednjih pet mečeva u La ligi osvojio je samo bod, a priliku da popravi loš niz imaće u narednom kolu kad u Pamplonu dolazi Rasing Santander.

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