Košarka

NEUGODAN RIVAL NA PREMIJERI: Košarkaši Sloge u Kraljevu dočekuju Tamiš iz Pančeva

Goran Ćirović

11. 10. 2026. u 23:00 >> 12:09

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Na premijeri nove sezone pred svojim navijačima, košarkaši kraljevačke Sloe sutra će (19.30) na parketu nove hale kraj Ibra ugostiti tradicionalno neugodni Tamiš iz Pančeva u okviru drugog kola KLS.

НЕУГОДАН РИВАЛ НА ПРЕМИЈЕРИ: Кошаркаши Слоге у Краљеву дочекују Тамиш из Панчева

G.Šljivić

Obe ekipe u ovaj meč ulaze posle poraza u prvom kolu, a u minulih 20 zvaničnih duela gosti iz Pančeva su pobedu slavili 16, a kraljevački „beli“ samo četiri puta.

Osim takmičarskog, utakmica u hali kraj Ibra imaće i humanitarni karakter pošto je sav prihod namenjen za lečenje i oporavak dvanaestogodišnje Mie Tomić iz Kraljeva.

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