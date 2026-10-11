NEUGODAN RIVAL NA PREMIJERI: Košarkaši Sloge u Kraljevu dočekuju Tamiš iz Pančeva

Na premijeri nove sezone pred svojim navijačima, košarkaši kraljevačke Sloe sutra će (19.30) na parketu nove hale kraj Ibra ugostiti tradicionalno neugodni Tamiš iz Pančeva u okviru drugog kola KLS.

G.Šljivić

Obe ekipe u ovaj meč ulaze posle poraza u prvom kolu, a u minulih 20 zvaničnih duela gosti iz Pančeva su pobedu slavili 16, a kraljevački „beli“ samo četiri puta.

Osim takmičarskog, utakmica u hali kraj Ibra imaće i humanitarni karakter pošto je sav prihod namenjen za lečenje i oporavak dvanaestogodišnje Mie Tomić iz Kraljeva.