Zvezda nema sreće: Povredio se bitan igrač pred duplo kolo u Evroligi!

OVO nimalo nije dobro za crveno-bele!

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda našla se u potencijalno velikom problemu. Na utakmici ABA lige protiv Budućnosti povredio se Ebuka Izundu.

On je tokom druge četvrtine iskrenuo zglob i napustio je hramajući teren. Kasnije je i otišao u slvačionicu.

Nimalo nije dobro ovo što se dogodilo nigerijskom centru, s obzirom na to da je i druga petica, Džonatan Motli povređen. Sad je na ovoj poziciji dostupan jedino Vojin Medarević koji još uvek nije usisao nijedan nastup u Evroligi.

Jedan od igrača koji može da igra na centru je Semi Odželej, kao i Patrik Boldvin. Ipak, najpre treba da se utvrdi stepen povrede Izundua.

Crvena zvezda je svakako bila na tržištu kad je visoki igrač u pitanju, a ovo sve može da ubrza potragu za peticom.

Podsetimo, ekipu Ibona Navara naredne nedelje očekuje duplo kolo u Evroligi. Najpe u utorak gostuje Asvelu, a potom u petak dočekuje Pariz.

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